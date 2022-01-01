Gains Network (GNS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gains Network (GNS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gains Network (GNS) מידע Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. אתר רשמי: https://gains.trade מסמך לבן: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 קנה GNSעכשיו!

Gains Network (GNS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gains Network (GNS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 62.71M $ 62.71M $ 62.71M ההיצע הכולל: $ 28.31M $ 28.31M $ 28.31M אספקה במחזור: $ 28.31M $ 28.31M $ 28.31M FDV (שווי מדולל מלא): $ 62.71M $ 62.71M $ 62.71M שיא כל הזמנים: $ 15 $ 15 $ 15 שפל כל הזמנים: $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 מחיר נוכחי: $ 2.215 $ 2.215 $ 2.215 למידע נוסף על Gains Network (GNS) מחיר

Gains Network (GNS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gains Network (GNS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GNS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GNSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GNSטוקניומיקה, חקרו אתGNSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Gains Network (GNS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GNSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GNS עכשיו את היסטוריית המחירים!

