Gains Network סֵמֶל

Gains Network מְחִיר(GNS)

Gains Network (GNS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:52:50 (UTC+8)

Gains Network (GNS) מידע על מחיר (USD)

Gains Network (GNS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.109. במהלך 24 השעות האחרונות, GNS נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.096 לבין שיא של $ 2.256, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.453064144724843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.25898651506436027.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNS השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gains Network (GNS) מידע שוק

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Gains Network הוא $ 59.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.95K. ההיצע במחזור של GNS הוא 28.35M, עם היצע כולל של 28352649.68300323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.80M.

Gains Network (GNS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gains Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.06478-2.98%
30 ימים$ +0.376+21.69%
60 ימים$ +0.338+19.08%
90 ימים$ +0.885+72.30%
Gains Network שינוי מחיר היום

היום,GNS רשם שינוי של $ -0.06478 (-2.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gains Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.376 (+21.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gains Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GNS ראה שינוי של $ +0.338 (+19.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gains Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.885 (+72.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gains Network (GNS)?

בדוק את Gains Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gains Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGNS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gains Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGains Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gains Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gains Network (GNS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gains Network (GNS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gains Network.

בדוק את Gains Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Gains Network (GNS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gains Network (GNS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GNS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gains Network (GNS)

מחפש איך לקנותGains Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gains Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GNS למטבעות מקומיים

Gains Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gains Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGains Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gains Network

כמה שווה Gains Network (GNS) היום?
החי GNSהמחיר ב USD הוא 2.109 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GNS ל USD?
המחיר הנוכחי של GNS ל USD הוא $ 2.109. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gains Network?
שווי השוק של GNS הוא $ 59.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GNS?
ההיצע במחזור של GNS הוא 28.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GNS?
‏‏GNS השיג מחיר שיא (ATH) של 12.453064144724843 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GNS?
GNS ‏‏רשם מחירATL של 0.25898651506436027 USD.
מהו נפח המסחר של GNS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GNS הוא $ 161.95K USD.
האם GNS יעלה השנה?
GNS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GNS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Gains Network (GNS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

