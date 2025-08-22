Gains Network (GNS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.109. במהלך 24 השעות האחרונות, GNS נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.096 לבין שיא של $ 2.256, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.453064144724843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.25898651506436027.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNS השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Gains Network (GNS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Gains Network הוא $ 59.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.95K. ההיצע במחזור של GNS הוא 28.35M, עם היצע כולל של 28352649.68300323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.80M.
Gains Network (GNS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Gains Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.06478
-2.98%
30 ימים
$ +0.376
+21.69%
60 ימים
$ +0.338
+19.08%
90 ימים
$ +0.885
+72.30%
Gains Network שינוי מחיר היום
היום,GNS רשם שינוי של $ -0.06478 (-2.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gains Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.376 (+21.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gains Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GNS ראה שינוי של $ +0.338 (+19.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gains Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.885 (+72.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.
