Gari Token סֵמֶל

Gari Token מְחִיר(GARI)

1 GARI ל USDמחיר חי:

$0.007328
$0.007328$0.007328
+16.02%1D
USD
Gari Token (GARI) טבלת מחירים חיה
Gari Token (GARI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.006124
$ 0.006124$ 0.006124
24 שעות נמוך
$ 0.008177
$ 0.008177$ 0.008177
גבוה 24 שעות

$ 0.006124
$ 0.006124$ 0.006124

$ 0.008177
$ 0.008177$ 0.008177

$ 1.0509175415173795
$ 1.0509175415173795$ 1.0509175415173795

$ 0.001662954237778263
$ 0.001662954237778263$ 0.001662954237778263

+4.89%

+16.02%

+5.51%

+5.51%

Gari Token (GARI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007327. במהלך 24 השעות האחרונות, GARI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006124 לבין שיא של $ 0.008177, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GARIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0509175415173795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001662954237778263.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GARI השתנה ב +4.89% במהלך השעה האחרונה, +16.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gari Token (GARI) מידע שוק

No.1521

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

$ 70.04K
$ 70.04K$ 70.04K

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

561.54M
561.54M 561.54M

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

57.33%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Gari Token הוא $ 4.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.04K. ההיצע במחזור של GARI הוא 561.54M, עם היצע כולל של 979444315.55. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.18M.

Gari Token (GARI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gari Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00101185+16.02%
30 ימים$ +0.005326+266.16%
60 ימים$ +0.005009+216.09%
90 ימים$ +0.003513+92.10%
Gari Token שינוי מחיר היום

היום,GARI רשם שינוי של $ +0.00101185 (+16.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gari Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.005326 (+266.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gari Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GARI ראה שינוי של $ +0.005009 (+216.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gari Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003513 (+92.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gari Token (GARI)?

בדוק את Gari Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGari Token (GARI)

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Gari Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gari Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGARI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gari Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGari Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gari Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gari Token (GARI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gari Token (GARI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gari Token.

בדוק את Gari Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Gari Token (GARI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gari Token (GARI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GARI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gari Token (GARI)

מחפש איך לקנותGari Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gari Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Gari Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gari Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGari Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gari Token

כמה שווה Gari Token (GARI) היום?
החי GARIהמחיר ב USD הוא 0.007327 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GARI ל USD?
המחיר הנוכחי של GARI ל USD הוא $ 0.007327. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gari Token?
שווי השוק של GARI הוא $ 4.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GARI?
ההיצע במחזור של GARI הוא 561.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GARI?
‏‏GARI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0509175415173795 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GARI?
GARI ‏‏רשם מחירATL של 0.001662954237778263 USD.
מהו נפח המסחר של GARI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GARI הוא $ 70.04K USD.
האם GARI יעלה השנה?
GARI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GARI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

