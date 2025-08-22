Gari Token (GARI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007327. במהלך 24 השעות האחרונות, GARI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006124 לבין שיא של $ 0.008177, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GARIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0509175415173795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001662954237778263.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GARI השתנה ב +4.89% במהלך השעה האחרונה, +16.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Gari Token (GARI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Gari Token הוא $ 4.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.04K. ההיצע במחזור של GARI הוא 561.54M, עם היצע כולל של 979444315.55. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.18M.
Gari Token (GARI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Gari Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00101185
+16.02%
30 ימים
$ +0.005326
+266.16%
60 ימים
$ +0.005009
+216.09%
90 ימים
$ +0.003513
+92.10%
Gari Token שינוי מחיר היום
היום,GARI רשם שינוי של $ +0.00101185 (+16.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gari Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.005326 (+266.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gari Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GARI ראה שינוי של $ +0.005009 (+216.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gari Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003513 (+92.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token.
The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.
Gari Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gari Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGARI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gari Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGari Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
