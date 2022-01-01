Gari Token (GARI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gari Token (GARI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gari Token (GARI) מידע GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. אתר רשמי: https://www.gari.network/ מסמך לבן: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks קנה GARIעכשיו!

Gari Token (GARI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gari Token (GARI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M ההיצע הכולל: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M אספקה במחזור: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M שיא כל הזמנים: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 שפל כל הזמנים: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 מחיר נוכחי: $ 0.006076 $ 0.006076 $ 0.006076 למידע נוסף על Gari Token (GARI) מחיר

Gari Token (GARI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gari Token (GARI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GARI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GARIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GARIטוקניומיקה, חקרו אתGARIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GARI מעוניין להוסיף את Gari Token (GARI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GARI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GARI ב-MEXC עכשיו!

Gari Token (GARI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GARIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GARI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GARI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GARI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GARI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GARIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

