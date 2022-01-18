GARI

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

שֵׁםGARI

דירוגNo.1705

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.06%

אספקת מחזור561,537,169

מקסימום היצע979,444,315.55

אספקה כוללת979,444,315.55

שיעור מחזור0.5733%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.0509175415173795,2022-01-18

המחיר הנמוך ביותר0.001662954237778263,2025-08-01

בלוקצ'יין ציבוריSOL

