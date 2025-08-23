עוד על FLX

FLX מידע על מחיר

FLX מסמך לבן

FLX אתר רשמי

FLX טוקניומיקה

FLX תחזית מחיר

FLX היסטוריה

FLX מדריך קנייה

FLXממיר מטבעות לפיאט

FLX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Flex Ungovernance סֵמֶל

Flex Ungovernance מְחִיר(FLX)

1 FLX ל USDמחיר חי:

$2.282
$2.282$2.282
-3.67%1D
USD
Flex Ungovernance (FLX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:40:32 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.025
$ 2.025$ 2.025
24 שעות נמוך
$ 2.406
$ 2.406$ 2.406
גבוה 24 שעות

$ 2.025
$ 2.025$ 2.025

$ 2.406
$ 2.406$ 2.406

$ 2,694.400487426686
$ 2,694.400487426686$ 2,694.400487426686

$ 1.154160395878768
$ 1.154160395878768$ 1.154160395878768

+0.13%

-3.67%

+2.78%

+2.78%

Flex Ungovernance (FLX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.285. במהלך 24 השעות האחרונות, FLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.025 לבין שיא של $ 2.406, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,694.400487426686, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.154160395878768.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLX השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flex Ungovernance (FLX) מידע שוק

No.2451

$ 442.82K
$ 442.82K$ 442.82K

$ 55.25K
$ 55.25K$ 55.25K

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

193.80K
193.80K 193.80K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

999,715
999,715 999,715

19.37%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Flex Ungovernance הוא $ 442.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.25K. ההיצע במחזור של FLX הוא 193.80K, עם היצע כולל של 999715. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.29M.

Flex Ungovernance (FLX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Flex Ungovernanceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.08694-3.67%
30 ימים$ -0.61-21.08%
60 ימים$ -0.108-4.52%
90 ימים$ -2.253-49.65%
Flex Ungovernance שינוי מחיר היום

היום,FLX רשם שינוי של $ -0.08694 (-3.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Flex Ungovernance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.61 (-21.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Flex Ungovernance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLX ראה שינוי של $ -0.108 (-4.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Flex Ungovernance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.253 (-49.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Flex Ungovernance (FLX)?

בדוק את Flex Ungovernance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFlex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Flex Ungovernanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFLX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Flex Ungovernanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFlex Ungovernance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Flex Ungovernanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Flex Ungovernance (FLX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flex Ungovernance (FLX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flex Ungovernance.

בדוק את Flex Ungovernance תחזית המחיר עכשיו‏!

Flex Ungovernance (FLX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flex Ungovernance (FLX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Flex Ungovernance (FLX)

מחפש איך לקנותFlex Ungovernance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Flex Ungovernanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FLX למטבעות מקומיים

1 Flex Ungovernance(FLX) ל VND
60,129.775
1 Flex Ungovernance(FLX) ל AUD
A$3.49605
1 Flex Ungovernance(FLX) ל GBP
1.6909
1 Flex Ungovernance(FLX) ל EUR
1.94225
1 Flex Ungovernance(FLX) ל USD
$2.285
1 Flex Ungovernance(FLX) ל MYR
RM9.597
1 Flex Ungovernance(FLX) ל TRY
93.66215
1 Flex Ungovernance(FLX) ל JPY
¥335.895
1 Flex Ungovernance(FLX) ל ARS
ARS$3,067.1098
1 Flex Ungovernance(FLX) ל RUB
184.42235
1 Flex Ungovernance(FLX) ל INR
199.9832
1 Flex Ungovernance(FLX) ל IDR
Rp36,854.83355
1 Flex Ungovernance(FLX) ל KRW
3,173.5908
1 Flex Ungovernance(FLX) ל PHP
129.44525
1 Flex Ungovernance(FLX) ל EGP
￡E.110.84535
1 Flex Ungovernance(FLX) ל BRL
R$12.339
1 Flex Ungovernance(FLX) ל CAD
C$3.1533
1 Flex Ungovernance(FLX) ל BDT
277.9931
1 Flex Ungovernance(FLX) ל NGN
3,493.87925
1 Flex Ungovernance(FLX) ל COP
$9,140
1 Flex Ungovernance(FLX) ל ZAR
R.40.14745
1 Flex Ungovernance(FLX) ל UAH
94.71325
1 Flex Ungovernance(FLX) ל VES
Bs319.9
1 Flex Ungovernance(FLX) ל CLP
$2,191.315
1 Flex Ungovernance(FLX) ל PKR
Rs647.8432
1 Flex Ungovernance(FLX) ל KZT
1,222.5664
1 Flex Ungovernance(FLX) ל THB
฿74.05685
1 Flex Ungovernance(FLX) ל TWD
NT$69.6011
1 Flex Ungovernance(FLX) ל AED
د.إ8.38595
1 Flex Ungovernance(FLX) ל CHF
Fr1.828
1 Flex Ungovernance(FLX) ל HKD
HK$17.84585
1 Flex Ungovernance(FLX) ל AMD
֏874.7894
1 Flex Ungovernance(FLX) ל MAD
.د.م20.565
1 Flex Ungovernance(FLX) ל MXN
$42.4096
1 Flex Ungovernance(FLX) ל SAR
ريال8.56875
1 Flex Ungovernance(FLX) ל PLN
8.3174
1 Flex Ungovernance(FLX) ל RON
лв9.84835
1 Flex Ungovernance(FLX) ל SEK
kr21.7532
1 Flex Ungovernance(FLX) ל BGN
лв3.81595
1 Flex Ungovernance(FLX) ל HUF
Ft775.87175
1 Flex Ungovernance(FLX) ל CZK
47.91645
1 Flex Ungovernance(FLX) ל KWD
د.ك0.696925
1 Flex Ungovernance(FLX) ל ILS
7.6776
1 Flex Ungovernance(FLX) ל AOA
Kz2,082.93745
1 Flex Ungovernance(FLX) ל BHD
.د.ب0.861445
1 Flex Ungovernance(FLX) ל BMD
$2.285
1 Flex Ungovernance(FLX) ל DKK
kr14.55545
1 Flex Ungovernance(FLX) ל HNL
L59.8213
1 Flex Ungovernance(FLX) ל MUR
104.2874
1 Flex Ungovernance(FLX) ל NAD
$40.05605
1 Flex Ungovernance(FLX) ל NOK
kr23.00995
1 Flex Ungovernance(FLX) ל NZD
$3.8845
1 Flex Ungovernance(FLX) ל PAB
B/.2.285
1 Flex Ungovernance(FLX) ל PGK
K9.6427
1 Flex Ungovernance(FLX) ל QAR
ر.ق8.29455
1 Flex Ungovernance(FLX) ל RSD
дин.228.7285

Flex Ungovernance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Flex Ungovernance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFlex Ungovernance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Flex Ungovernance

כמה שווה Flex Ungovernance (FLX) היום?
החי FLXהמחיר ב USD הוא 2.285 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLX ל USD?
המחיר הנוכחי של FLX ל USD הוא $ 2.285. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flex Ungovernance?
שווי השוק של FLX הוא $ 442.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLX?
ההיצע במחזור של FLX הוא 193.80K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLX?
‏‏FLX השיג מחיר שיא (ATH) של 2,694.400487426686 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLX?
FLX ‏‏רשם מחירATL של 1.154160395878768 USD.
מהו נפח המסחר של FLX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLX הוא $ 55.25K USD.
האם FLX יעלה השנה?
FLX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:40:32 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

FLX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FLX
FLX
USD
USD

1 FLX = 2.285 USD

מסחרFLX

USDTFLX
$2.282
$2.282$2.282
-3.86%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד