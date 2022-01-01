Flex Ungovernance (FLX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Flex Ungovernance (FLX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Flex Ungovernance (FLX) מידע The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. אתר רשמי: https://reflexer.finance/ מסמך לבן: http://docs.reflexer.finance/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 קנה FLXעכשיו!

Flex Ungovernance (FLX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Flex Ungovernance (FLX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 442.24K $ 442.24K $ 442.24K ההיצע הכולל: $ 999.72K $ 999.72K $ 999.72K אספקה במחזור: $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M שיא כל הזמנים: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 שפל כל הזמנים: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 מחיר נוכחי: $ 2.282 $ 2.282 $ 2.282 למידע נוסף על Flex Ungovernance (FLX) מחיר

Flex Ungovernance (FLX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Flex Ungovernance (FLX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FLX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FLXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FLXטוקניומיקה, חקרו אתFLXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FLX מעוניין להוסיף את Flex Ungovernance (FLX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FLX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FLX ב-MEXC עכשיו!

Flex Ungovernance (FLX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FLXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FLX עכשיו את היסטוריית המחירים!

FLX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FLX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FLX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FLXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!