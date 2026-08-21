קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Flux, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Flux, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FLUX

FLUX מידע על מחיר

מה זה FLUX

FLUX מסמך לבן

FLUX אתר רשמי

FLUX טוקניומיקה

FLUX תחזית מחיר

FLUX היסטוריה

FLUX מדריך קנייה

FLUXממיר מטבעות לפיאט

FLUX ספוט

FLUX חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Flux (FLUX) ניתוח טכני היום

Flux (FLUX) ניתוח טכני היום

דף Flux הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FLUX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Flux למטה.

Flux (FLUX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04224--+5.10%-3.08%-38.02%
למידע נוסף על Flux מחיר

Flux אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Flux במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04222
0.04221
R2
0.04221
0.04221
R1
0.04221
0.04221
PP
0.0422
0.0422
S1
0.0422
0.0422
S2
0.04219
0.0422
S3
0.04219
0.04219

Flux אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$1.07 M
$1.07 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Flux זרימת הון

זרימת נטו פנימהFLUXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.04
2026-08-20-$0.01 M0.04
2026-08-19$0.01 M0.04
2026-08-18-$0.01 M0.04
2026-08-17$0.00 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Flux

סחור ב Flux (FLUX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Flux מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFLUX
$0.04227
$0.04227$0.04227
-0.02%
1.53M (USDT)
/USDCFLUX
$0.04224
$0.04224$0.04224
-0.13%
1.33M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FLUX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FLUX
FLUX
USD
USD

1 FLUX = 0.04224 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.