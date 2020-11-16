FLUX

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

שֵׁםFLUX

דירוגNo.432

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.68%

אספקת מחזור390,739,034.4991484

מקסימום היצע440,000,000

אספקה כוללת390,739,034.4991484

שיעור מחזור0.888%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים4.167981738804332,2021-12-10

המחיר הנמוך ביותר0.01697851,2020-11-16

בלוקצ'יין ציבוריZEL

מבואDecentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

FLUX/USDT
Flux
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FLUX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
FLUX/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FLUX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
