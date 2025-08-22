Flux (FLUX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2058. במהלך 24 השעות האחרונות, FLUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2029 לבין שיא של $ 0.2251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.167981738804332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01697851.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLUX השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Flux (FLUX) מידע שוק
No.430
$ 78.90M
$ 78.90M$ 78.90M
$ 634.16K
$ 634.16K$ 634.16K
$ 90.55M
$ 90.55M$ 90.55M
383.39M
383.39M 383.39M
440,000,000
440,000,000 440,000,000
383,388,434.4991484
383,388,434.4991484 383,388,434.4991484
87.13%
ZEL
שווי השוק הנוכחי של Flux הוא $ 78.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 634.16K. ההיצע במחזור של FLUX הוא 383.39M, עם היצע כולל של 383388434.4991484. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.55M.
Flux (FLUX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Fluxהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.008978
-4.18%
30 ימים
$ -0.0479
-18.89%
60 ימים
$ +0.0152
+7.97%
90 ימים
$ -0.064
-23.73%
Flux שינוי מחיר היום
היום,FLUX רשם שינוי של $ -0.008978 (-4.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Flux שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0479 (-18.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Flux שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLUX ראה שינוי של $ +0.0152 (+7.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Flux שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.064 (-23.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Flux (FLUX)?
Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.
Flux זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fluxההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFLUX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Fluxאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFlux לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Fluxתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Flux (FLUX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flux (FLUX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flux.
הבנת הטוקנומיקה של Flux (FLUX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLUX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Flux (FLUX)
מחפש איך לקנותFlux? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Fluxב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.