קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FET, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FET, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FET

FET מידע על מחיר

מה זה FET

FET מסמך לבן

FET אתר רשמי

FET טוקניומיקה

FET תחזית מחיר

FET היסטוריה

FET מדריך קנייה

FETממיר מטבעות לפיאט

FET ספוט

FET חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FET (FET) ניתוח טכני היום

FET (FET) ניתוח טכני היום

דף FET הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FET מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FET למטה.

FET (FET) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1441--+6.66%-8.45%-27.19%
למידע נוסף על FET מחיר

FET אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של FET במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 5
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 5קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.144
0.1439
R2
0.1439
0.1439
R1
0.1439
0.1439
PP
0.1438
0.1438
S1
0.1438
0.1438
S2
0.1437
0.1438
S3
0.1437
0.1437

FET אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.02M
$12.29 M
$12.31 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.28M
קניות פעילות ל-3 ימים
$10.52 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$10.80 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-1.26M
קניות פעילות ל-7 ימים
$24.97 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$26.23 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

FET זרימת הון

זרימת נטו פנימהFETUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.14
2026-08-20-$0.24 M0.14
2026-08-19$0.67 M0.13
2026-08-18-$0.65 M0.12
2026-08-17$0.56 M0.12

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על FET

סחור ב FET (FET) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב FET מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFET
$0.1441
$0.1441$0.1441
+4.72%
3.60M (USDT)
/USDCFET
$0.144
$0.144$0.144
+4.65%
440.43K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FET-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0.1441 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.