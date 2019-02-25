FET

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

שֵׁםFET

דירוגNo.65

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0004%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)5.62%

אספקת מחזור2,372,911,481.020371

מקסימום היצע2,719,493,897

אספקה כוללת2,714,493,896.672

שיעור מחזור0.8725%

תאריך הנפקה2019-02-25 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.0867 USDT

שיא כל הזמנים3.474265080421965,2024-03-28

המחיר הנמוך ביותר0.00827034467596,2020-03-13

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

