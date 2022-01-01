First Digital USD (FDUSD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי First Digital USD (FDUSD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

First Digital USD (FDUSD) מידע First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. אתר רשמי: https://firstdigitallabs.com/ מסמך לבן: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u קנה FDUSDעכשיו!

First Digital USD (FDUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור First Digital USD (FDUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B ההיצע הכולל: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B אספקה במחזור: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B שיא כל הזמנים: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 שפל כל הזמנים: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 מחיר נוכחי: $ 0.9976 $ 0.9976 $ 0.9976 למידע נוסף על First Digital USD (FDUSD) מחיר

First Digital USD (FDUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של First Digital USD (FDUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FDUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FDUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FDUSDטוקניומיקה, חקרו אתFDUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FDUSD מעוניין להוסיף את First Digital USD (FDUSD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FDUSD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FDUSD ב-MEXC עכשיו!

First Digital USD (FDUSD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FDUSDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FDUSD עכשיו את היסטוריית המחירים!

FDUSD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FDUSD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FDUSD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FDUSDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

