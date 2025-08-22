Fartboy (FARTBOY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0297. במהלך 24 השעות האחרונות, FARTBOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.027 לבין שיא של $ 0.03263, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARTBOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.19575399747960148, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000007757130385205.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARTBOY השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, +5.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+46.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Fartboy (FARTBOY) מידע שוק
$ 29.68M
$ 112.94K
$ 29.68M
999.44M
999,440,457
999,440,457
100.00%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Fartboy הוא $ 29.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 112.94K. ההיצע במחזור של FARTBOY הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999440457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.68M.
Fartboy (FARTBOY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Fartboyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0016096
+5.73%
30 ימים
$ +0.00856
+40.49%
60 ימים
$ +0.01047
+54.44%
90 ימים
$ -0.00763
-20.44%
Fartboy שינוי מחיר היום
היום,FARTBOY רשם שינוי של $ +0.0016096 (+5.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Fartboy שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00856 (+40.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Fartboy שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FARTBOY ראה שינוי של $ +0.01047 (+54.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Fartboy שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00763 (-20.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fartboy (FARTBOY)?
Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.
Fartboyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Fartboy (FARTBOY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fartboy (FARTBOY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fartboy.
הבנת הטוקנומיקה של Fartboy (FARTBOY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FARTBOY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Fartboy (FARTBOY)
