Fartboy (FARTBOY) מידע Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. אתר רשמי: https://www.fartboysol.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump קנה FARTBOYעכשיו!

Fartboy (FARTBOY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fartboy (FARTBOY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 33.08M $ 33.08M $ 33.08M ההיצע הכולל: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M אספקה במחזור: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (שווי מדולל מלא): $ 33.08M $ 33.08M $ 33.08M שיא כל הזמנים: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 שפל כל הזמנים: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 מחיר נוכחי: $ 0.0331 $ 0.0331 $ 0.0331 למידע נוסף על Fartboy (FARTBOY) מחיר

Fartboy (FARTBOY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Fartboy (FARTBOY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FARTBOY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FARTBOYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FARTBOYטוקניומיקה, חקרו אתFARTBOYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FARTBOY מעוניין להוסיף את Fartboy (FARTBOY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FARTBOY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FARTBOY ב-MEXC עכשיו!

Fartboy (FARTBOY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FARTBOYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FARTBOY עכשיו את היסטוריית המחירים!

FARTBOY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FARTBOY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FARTBOY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FARTBOYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

