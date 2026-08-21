Harvest Finance (FARM) ניתוח טכני היום דף Harvest Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FARM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Harvest Finance למטה. הירשם

Harvest Finance (FARM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $5.7 -- +16.51% +9.27% -29.55%

Harvest Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה FARMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 5.65 2026-08-20 $0.01 M 5.57 2026-08-19 $0.00 M 5.22 2026-08-18 $0.00 M 5.15 2026-08-17 $0.00 M 5.16 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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