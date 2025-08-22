עוד על FARM

Harvest Finance סֵמֶל

Harvest Finance מְחִיר(FARM)

1 FARM ל USDמחיר חי:

Harvest Finance (FARM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:07:33 (UTC+8)

Harvest Finance (FARM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.56%

-3.40%

-2.47%

-2.47%

Harvest Finance (FARM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 28.91. במהלך 24 השעות האחרונות, FARM נסחר בטווח שבין שפל של $ 28.82 לבין שיא של $ 30.73, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 660.109464612, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 20.47768873365183.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARM השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Harvest Finance (FARM) מידע שוק

No.886

ETH

שווי השוק הנוכחי של Harvest Finance הוא $ 19.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.26K. ההיצע במחזור של FARM הוא 672.18K, עם היצע כולל של 690420. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.96M.

Harvest Finance (FARM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Harvest Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.0182-3.40%
30 ימים$ -1.12-3.73%
60 ימים$ +1.98+7.35%
90 ימים$ -2.47-7.88%
Harvest Finance שינוי מחיר היום

היום,FARM רשם שינוי של $ -1.0182 (-3.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Harvest Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.12 (-3.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Harvest Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FARM ראה שינוי של $ +1.98 (+7.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Harvest Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.47 (-7.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Harvest Finance (FARM)?

בדוק את Harvest Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHarvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Harvest Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFARM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Harvest Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHarvest Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Harvest Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Harvest Finance (FARM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Harvest Finance (FARM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Harvest Finance.

בדוק את Harvest Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Harvest Finance (FARM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Harvest Finance (FARM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FARM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Harvest Finance (FARM)

מחפש איך לקנותHarvest Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Harvest Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FARM למטבעות מקומיים

1 Harvest Finance(FARM) ל VND
760,766.65
1 Harvest Finance(FARM) ל AUD
A$44.5214
1 Harvest Finance(FARM) ל GBP
21.3934
1 Harvest Finance(FARM) ל EUR
24.5735
1 Harvest Finance(FARM) ל USD
$28.91
1 Harvest Finance(FARM) ל MYR
RM121.422
1 Harvest Finance(FARM) ל TRY
1,185.31
1 Harvest Finance(FARM) ל JPY
¥4,249.77
1 Harvest Finance(FARM) ל ARS
ARS$38,190.11
1 Harvest Finance(FARM) ל RUB
2,332.7479
1 Harvest Finance(FARM) ל INR
2,531.9378
1 Harvest Finance(FARM) ל IDR
Rp473,934.3504
1 Harvest Finance(FARM) ל KRW
40,152.5208
1 Harvest Finance(FARM) ל PHP
1,640.3534
1 Harvest Finance(FARM) ל EGP
￡E.1,401.8459
1 Harvest Finance(FARM) ל BRL
R$157.2704
1 Harvest Finance(FARM) ל CAD
C$39.8958
1 Harvest Finance(FARM) ל BDT
3,484.8114
1 Harvest Finance(FARM) ל NGN
44,070.1149
1 Harvest Finance(FARM) ל COP
$115,640
1 Harvest Finance(FARM) ל ZAR
R.506.7923
1 Harvest Finance(FARM) ל UAH
1,184.1536
1 Harvest Finance(FARM) ל VES
Bs4,047.4
1 Harvest Finance(FARM) ל CLP
$27,724.69
1 Harvest Finance(FARM) ל PKR
Rs8,129.7811
1 Harvest Finance(FARM) ל KZT
15,402.0916
1 Harvest Finance(FARM) ל THB
฿938.1295
1 Harvest Finance(FARM) ל TWD
NT$881.1768
1 Harvest Finance(FARM) ל AED
د.إ106.0997
1 Harvest Finance(FARM) ל CHF
Fr23.128
1 Harvest Finance(FARM) ל HKD
HK$225.7871
1 Harvest Finance(FARM) ל AMD
֏10,946.4824
1 Harvest Finance(FARM) ל MAD
.د.م259.3227
1 Harvest Finance(FARM) ל MXN
$539.1715
1 Harvest Finance(FARM) ל SAR
ريال108.4125
1 Harvest Finance(FARM) ל PLN
105.2324
1 Harvest Finance(FARM) ל RON
лв124.8912
1 Harvest Finance(FARM) ל SEK
kr275.5123
1 Harvest Finance(FARM) ל BGN
лв48.2797
1 Harvest Finance(FARM) ל HUF
Ft9,833.1583
1 Harvest Finance(FARM) ל CZK
606.8209
1 Harvest Finance(FARM) ל KWD
د.ك8.81755
1 Harvest Finance(FARM) ל ILS
97.7158
1 Harvest Finance(FARM) ל AOA
Kz26,353.4887
1 Harvest Finance(FARM) ל BHD
.د.ب10.89907
1 Harvest Finance(FARM) ל BMD
$28.91
1 Harvest Finance(FARM) ל DKK
kr184.4458
1 Harvest Finance(FARM) ל HNL
L749.6363
1 Harvest Finance(FARM) ל MUR
1,319.4524
1 Harvest Finance(FARM) ל NAD
$505.3468
1 Harvest Finance(FARM) ל NOK
kr292.2801
1 Harvest Finance(FARM) ל NZD
$49.147
1 Harvest Finance(FARM) ל PAB
B/.28.91
1 Harvest Finance(FARM) ל PGK
K120.8438
1 Harvest Finance(FARM) ל QAR
ر.ق104.3651
1 Harvest Finance(FARM) ל RSD
дин.2,897.0711

Harvest Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Harvest Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHarvest Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Harvest Finance

כמה שווה Harvest Finance (FARM) היום?
החי FARMהמחיר ב USD הוא 28.91 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FARM ל USD?
המחיר הנוכחי של FARM ל USD הוא $ 28.91. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Harvest Finance?
שווי השוק של FARM הוא $ 19.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FARM?
ההיצע במחזור של FARM הוא 672.18K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FARM?
‏‏FARM השיג מחיר שיא (ATH) של 660.109464612 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FARM?
FARM ‏‏רשם מחירATL של 20.47768873365183 USD.
מהו נפח המסחר של FARM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FARM הוא $ 157.26K USD.
האם FARM יעלה השנה?
FARM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FARM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:07:33 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

FARM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FARM
FARM
USD
USD

1 FARM = 28.91 USD

מסחרFARM

USDTFARM
