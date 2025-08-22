מה זהHarvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Harvest Finance כמה שווה Harvest Finance (FARM) היום? החי FARMהמחיר ב USD הוא 28.91 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי FARM ל USD? $ 28.91 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של FARM ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Harvest Finance? שווי השוק של FARM הוא $ 19.43M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של FARM? ההיצע במחזור של FARM הוא 672.18K USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FARM? ‏‏FARM השיג מחיר שיא (ATH) של 660.109464612 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FARM? FARM ‏‏רשם מחירATL של 20.47768873365183 USD . מהו נפח המסחר של FARM? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FARM הוא $ 157.26K USD . האם FARM יעלה השנה? FARM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FARM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

