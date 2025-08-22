Harvest Finance (FARM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 28.91. במהלך 24 השעות האחרונות, FARM נסחר בטווח שבין שפל של $ 28.82 לבין שיא של $ 30.73, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 660.109464612, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 20.47768873365183.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARM השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Harvest Finance (FARM) מידע שוק
No.886
$ 19.43M
$ 157.26K
$ 19.96M
672.18K
690,420
ETH
שווי השוק הנוכחי של Harvest Finance הוא $ 19.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.26K. ההיצע במחזור של FARM הוא 672.18K, עם היצע כולל של 690420. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.96M.
Harvest Finance (FARM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Harvest Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -1.0182
-3.40%
30 ימים
$ -1.12
-3.73%
60 ימים
$ +1.98
+7.35%
90 ימים
$ -2.47
-7.88%
Harvest Finance שינוי מחיר היום
היום,FARM רשם שינוי של $ -1.0182 (-3.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Harvest Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.12 (-3.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Harvest Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FARM ראה שינוי של $ +1.98 (+7.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Harvest Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.47 (-7.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Harvest Finance (FARM)?
Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.
Harvest Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Harvest Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFARM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Harvest Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHarvest Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Harvest Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Harvest Finance (FARM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Harvest Finance (FARM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Harvest Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Harvest Finance (FARM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FARM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Harvest Finance (FARM)
מחפש איך לקנותHarvest Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Harvest Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.