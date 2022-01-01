Harvest Finance (FARM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Harvest Finance (FARM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Harvest Finance (FARM) מידע Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. אתר רשמי: https://harvest.finance/ מסמך לבן: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D קנה FARMעכשיו!

Harvest Finance (FARM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Harvest Finance (FARM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 20.02M $ 20.02M $ 20.02M ההיצע הכולל: $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K אספקה במחזור: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (שווי מדולל מלא): $ 20.57M $ 20.57M $ 20.57M שיא כל הזמנים: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 שפל כל הזמנים: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 מחיר נוכחי: $ 29.79 $ 29.79 $ 29.79 למידע נוסף על Harvest Finance (FARM) מחיר

Harvest Finance (FARM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Harvest Finance (FARM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FARM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FARMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FARMטוקניומיקה, חקרו אתFARMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FARM מעוניין להוסיף את Harvest Finance (FARM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FARM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FARM ב-MEXC עכשיו!

Harvest Finance (FARM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FARMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FARM עכשיו את היסטוריית המחירים!

FARM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FARM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FARM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FARMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!