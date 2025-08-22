עוד על FACT

fact

fact מְחִיר(FACT)

fact (FACT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:47:58 (UTC+8)

fact (FACT) מידע על מחיר (USD)

-4.57%

fact (FACT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.72. במהלך 24 השעות האחרונות, FACT נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.5 לבין שיא של $ 3.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FACTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 110.14399679956479, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.7893721466391157.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FACT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

fact (FACT) מידע שוק

FACT

שווי השוק הנוכחי של fact הוא $ 2.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.85K. ההיצע במחזור של FACT הוא 1.06M, עם היצע כולל של 1064076.49668275. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.89M.

fact (FACT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של factהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.2298-7.79%
30 ימים$ -0.28-9.34%
60 ימים$ +0.41+17.74%
90 ימים$ -0.24-8.11%
fact שינוי מחיר היום

היום,FACT רשם שינוי של $ -0.2298 (-7.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

fact שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.28 (-9.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

fact שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FACT ראה שינוי של $ +0.41 (+17.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

fact שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.24 (-8.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של fact (FACT)?

בדוק את fact עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהfact (FACT)

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

fact זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול factההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFACT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים factאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךfact לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

factתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה fact (FACT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות fact (FACT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור fact.

בדוק את fact תחזית המחיר עכשיו‏!

fact (FACT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של fact (FACT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FACT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות fact (FACT)

מחפש איך לקנותfact? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש factב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FACT למטבעות מקומיים

fact מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של fact, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרfact הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על fact

כמה שווה fact (FACT) היום?
החי FACTהמחיר ב USD הוא 2.72 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FACT ל USD?
המחיר הנוכחי של FACT ל USD הוא $ 2.72. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של fact?
שווי השוק של FACT הוא $ 2.89M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FACT?
ההיצע במחזור של FACT הוא 1.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FACT?
‏‏FACT השיג מחיר שיא (ATH) של 110.14399679956479 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FACT?
FACT ‏‏רשם מחירATL של 1.7893721466391157 USD.
מהו נפח המסחר של FACT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FACT הוא $ 14.85K USD.
האם FACT יעלה השנה?
FACT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FACT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:47:58 (UTC+8)

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

