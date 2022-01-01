Exverse (EXVG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Exverse (EXVG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Exverse (EXVG) מידע Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. אתר רשמי: https://exv.io/ מסמך לבן: https://litepaper.exverse.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 קנה EXVGעכשיו!

Exverse (EXVG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Exverse (EXVG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 102.59K $ 102.59K $ 102.59K ההיצע הכולל: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M אספקה במחזור: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M שיא כל הזמנים: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 שפל כל הזמנים: $ 0.001746667336165132 $ 0.001746667336165132 $ 0.001746667336165132 מחיר נוכחי: $ 0.00319 $ 0.00319 $ 0.00319 למידע נוסף על Exverse (EXVG) מחיר

Exverse (EXVG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Exverse (EXVG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EXVG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EXVGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EXVGטוקניומיקה, חקרו אתEXVGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EXVG מעוניין להוסיף את Exverse (EXVG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EXVG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EXVG ב-MEXC עכשיו!

Exverse (EXVG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EXVGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EXVG עכשיו את היסטוריית המחירים!

EXVG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EXVG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EXVG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EXVGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

