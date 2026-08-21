קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Energy Web, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Energy Web, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על EWT

EWT מידע על מחיר

מה זה EWT

EWT מסמך לבן

EWT אתר רשמי

EWT טוקניומיקה

EWT תחזית מחיר

EWT היסטוריה

EWT מדריך קנייה

EWTממיר מטבעות לפיאט

EWT ספוט

EWT חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Energy Web (EWT) ניתוח טכני היום

Energy Web (EWT) ניתוח טכני היום

דף Energy Web הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EWT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Energy Web למטה.

Energy Web (EWT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2975--+13.41%+0.13%-2.62%
למידע נוסף על Energy Web מחיר

Energy Web אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Energy Web במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 3
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 3קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
103.88
103.84
R2
103.84
103.8056
R1
103.79
103.7843
PP
103.75
103.75
S1
103.7
103.7156
S2
103.66
103.6943
S3
103.61
103.66

Energy Web אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.11M
$3.73 M
$3.84 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.31 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.31 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.38 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.34 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Energy Web זרימת הון

זרימת נטו פנימהEWTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.30
2026-08-20-$0.01 M0.28
2026-08-19$0.00 M0.27
2026-08-18$0.00 M0.26
2026-08-17$0.00 M0.25

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Energy Web

סחור ב Energy Web (EWT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Energy Web מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEWT
$0.2975
$0.2975$0.2975
+6.32%
85.36K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EWT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EWT
EWT
USD
USD

1 EWT = 0.2975 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.