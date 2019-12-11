Energy Web (EWT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Energy Web (EWT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Energy Web (EWT) מידע Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. אתר רשמי: https://www.energyweb.org/ מסמך לבן: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf סייר בלוקים: https://explorer.energyweb.org/

Energy Web (EWT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Energy Web (EWT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 38.90M $ 38.90M $ 38.90M ההיצע הכולל: $ 83.24M $ 83.24M $ 83.24M אספקה במחזור: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (שווי מדולל מלא): $ 129.40M $ 129.40M $ 129.40M שיא כל הזמנים: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 שפל כל הזמנים: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 מחיר נוכחי: $ 1.294 $ 1.294 $ 1.294 למידע נוסף על Energy Web (EWT) מחיר

Energy Web (EWT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Energy Web (EWT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EWT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EWTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EWTטוקניומיקה, חקרו אתEWTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EWT מעוניין להוסיף את Energy Web (EWT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EWT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Energy Web (EWT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EWTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EWT עכשיו את היסטוריית המחירים!

EWT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EWT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EWT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EWTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

