Energy Web (EWT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.28. במהלך 24 השעות האחרונות, EWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.22 לבין שיא של $ 1.39, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.22484866, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.500832477028.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EWT השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -3.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Energy Web (EWT) מידע שוק
No.667
$ 38.48M
$ 38.48M$ 38.48M
$ 89.75K
$ 89.75K$ 89.75K
$ 128.00M
$ 128.00M$ 128.00M
30.06M
30.06M 30.06M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
83,236,199.95431466
83,236,199.95431466 83,236,199.95431466
30.06%
EWT
שווי השוק הנוכחי של Energy Web הוא $ 38.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 89.75K. ההיצע במחזור של EWT הוא 30.06M, עם היצע כולל של 83236199.95431466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.00M.
Energy Web (EWT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Energy Webהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.04987
-3.75%
30 ימים
$ -0.536
-29.52%
60 ימים
$ +0.055
+4.48%
90 ימים
$ -0.533
-29.40%
Energy Web שינוי מחיר היום
היום,EWT רשם שינוי של $ -0.04987 (-3.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Energy Web שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.536 (-29.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Energy Web שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EWT ראה שינוי של $ +0.055 (+4.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Energy Web שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.533 (-29.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Energy Web (EWT)?
Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.
Energy Web זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Energy Webההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEWT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Energy Webאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEnergy Web לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Energy Webתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Energy Web (EWT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Energy Web (EWT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Energy Web.
הבנת הטוקנומיקה של Energy Web (EWT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EWT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Energy Web (EWT)
מחפש איך לקנותEnergy Web? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Energy Webב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.