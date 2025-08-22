עוד על EVDC

EVDC Network סֵמֶל

EVDC Network מְחִיר(EVDC)

1 EVDC ל USDמחיר חי:

$0.00002829
$0.00002829$0.00002829
-0.56%1D
USD
EVDC Network (EVDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:47:21 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002776
$ 0.00002776$ 0.00002776
24 שעות נמוך
$ 0.00002943
$ 0.00002943$ 0.00002943
גבוה 24 שעות

$ 0.00002776
$ 0.00002776$ 0.00002776

$ 0.00002943
$ 0.00002943$ 0.00002943

$ 0.000167921927544341
$ 0.000167921927544341$ 0.000167921927544341

$ 0
$ 0$ 0

+1.39%

-0.55%

+2.31%

+2.31%

EVDC Network (EVDC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000283. במהלך 24 השעות האחרונות, EVDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002776 לבין שיא של $ 0.00002943, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000167921927544341, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVDC השתנה ב +1.39% במהלך השעה האחרונה, -0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EVDC Network (EVDC) מידע שוק

No.3736

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 102.95K
$ 102.95K$ 102.95K

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

0.00
0.00 0.00

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של EVDC Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 102.95K. ההיצע במחזור של EVDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.66M.

EVDC Network (EVDC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של EVDC Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000001593-0.55%
30 ימים$ -0.0000145-33.88%
60 ימים$ +0.00000667+30.83%
90 ימים$ +0.00000004+0.14%
EVDC Network שינוי מחיר היום

היום,EVDC רשם שינוי של $ -0.0000001593 (-0.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

EVDC Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000145 (-33.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

EVDC Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EVDC ראה שינוי של $ +0.00000667 (+30.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

EVDC Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000004 (+0.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EVDC Network (EVDC)?

בדוק את EVDC Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול EVDC Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEVDC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים EVDC Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEVDC Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

EVDC Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EVDC Network (EVDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EVDC Network (EVDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EVDC Network.

בדוק את EVDC Network תחזית המחיר עכשיו‏!

EVDC Network (EVDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EVDC Network (EVDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EVDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות EVDC Network (EVDC)

מחפש איך לקנותEVDC Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש EVDC Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EVDC למטבעות מקומיים

EVDC Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של EVDC Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEVDC Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על EVDC Network

כמה שווה EVDC Network (EVDC) היום?
החי EVDCהמחיר ב USD הוא 0.0000283 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EVDC ל USD?
המחיר הנוכחי של EVDC ל USD הוא $ 0.0000283. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EVDC Network?
שווי השוק של EVDC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EVDC?
ההיצע במחזור של EVDC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EVDC?
‏‏EVDC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000167921927544341 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EVDC?
EVDC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EVDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EVDC הוא $ 102.95K USD.
האם EVDC יעלה השנה?
EVDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EVDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:47:21 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

