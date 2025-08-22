EVDC Network (EVDC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000283. במהלך 24 השעות האחרונות, EVDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002776 לבין שיא של $ 0.00002943, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000167921927544341, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVDC השתנה ב +1.39% במהלך השעה האחרונה, -0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
EVDC Network (EVDC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של EVDC Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 102.95K. ההיצע במחזור של EVDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.66M.
EVDC Network (EVDC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של EVDC Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000001593
-0.55%
30 ימים
$ -0.0000145
-33.88%
60 ימים
$ +0.00000667
+30.83%
90 ימים
$ +0.00000004
+0.14%
EVDC Network שינוי מחיר היום
היום,EVDC רשם שינוי של $ -0.0000001593 (-0.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
EVDC Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000145 (-33.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
EVDC Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EVDC ראה שינוי של $ +0.00000667 (+30.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
EVDC Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000004 (+0.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EVDC Network (EVDC)?
The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.
