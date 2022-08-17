EVDC

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

שֵׁםEVDC

דירוגNo.3810

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)%0,00

אספקת מחזור0

מקסימום היצע0

אספקה כוללת200.000.000.000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000167921927544341,2021-11-18

המחיר הנמוך ביותר0,2022-08-17

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואThe EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

EVDC Network
