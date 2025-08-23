עוד על EMYC

E Money Network סֵמֶל

E Money Network מְחִיר(EMYC)

E Money Network (EMYC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:25:55 (UTC+8)

E Money Network (EMYC) מידע על מחיר (USD)

$ 0.02152
$ 0.02152$ 0.02152

$ 0.02633
$ 0.02633$ 0.02633

$ 0.30715122277689194
$ 0.30715122277689194$ 0.30715122277689194

$ 0.014184030324586042
$ 0.014184030324586042$ 0.014184030324586042

+1.99%

-3.13%

+2.31%

+2.31%

E Money Network (EMYC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02252. במהלך 24 השעות האחרונות, EMYC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02152 לבין שיא של $ 0.02633, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMYCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.30715122277689194, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014184030324586042.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMYC השתנה ב +1.99% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

$ 234.76K
$ 234.76K$ 234.76K

$ 9.01M
$ 9.01M$ 9.01M

132.98M
132.98M 132.98M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של E Money Network הוא $ 2.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 234.76K. ההיצע במחזור של EMYC הוא 132.98M, עם היצע כולל של 400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.01M.

E Money Network (EMYC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של E Money Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000728-3.13%
30 ימים$ -0.00098-4.18%
60 ימים$ +0.00744+49.33%
90 ימים$ +0.00205+10.01%
E Money Network שינוי מחיר היום

היום,EMYC רשם שינוי של $ -0.000728 (-3.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

E Money Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00098 (-4.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

E Money Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EMYC ראה שינוי של $ +0.00744 (+49.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

E Money Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00205 (+10.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של E Money Network (EMYC)?

בדוק את E Money Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהE Money Network (EMYC)

Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!

E Money Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול E Money Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEMYC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים E Money Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךE Money Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

E Money Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה E Money Network (EMYC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות E Money Network (EMYC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור E Money Network.

בדוק את E Money Network תחזית המחיר עכשיו‏!

E Money Network (EMYC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של E Money Network (EMYC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EMYC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות E Money Network (EMYC)

מחפש איך לקנותE Money Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש E Money Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EMYC למטבעות מקומיים

1 E Money Network(EMYC) ל VND
592.6138
1 E Money Network(EMYC) ל AUD
A$0.0344556
1 E Money Network(EMYC) ל GBP
0.0166648
1 E Money Network(EMYC) ל EUR
0.019142
1 E Money Network(EMYC) ל USD
$0.02252
1 E Money Network(EMYC) ל MYR
RM0.094584
1 E Money Network(EMYC) ל TRY
0.92332
1 E Money Network(EMYC) ל JPY
¥3.31044
1 E Money Network(EMYC) ל ARS
ARS$29.82774
1 E Money Network(EMYC) ל RUB
1.820742
1 E Money Network(EMYC) ל INR
1.971626
1 E Money Network(EMYC) ל IDR
Rp363.2257556
1 E Money Network(EMYC) ל KRW
31.2775776
1 E Money Network(EMYC) ל PHP
1.275758
1 E Money Network(EMYC) ל EGP
￡E.1.09222
1 E Money Network(EMYC) ל BRL
R$0.1220584
1 E Money Network(EMYC) ל CAD
C$0.0310776
1 E Money Network(EMYC) ל BDT
2.7397832
1 E Money Network(EMYC) ל NGN
34.434206
1 E Money Network(EMYC) ל COP
$90.08
1 E Money Network(EMYC) ל ZAR
R.0.3956764
1 E Money Network(EMYC) ל UAH
0.933454
1 E Money Network(EMYC) ל VES
Bs3.1528
1 E Money Network(EMYC) ל CLP
$21.6192
1 E Money Network(EMYC) ל PKR
Rs6.3848704
1 E Money Network(EMYC) ל KZT
12.0491008
1 E Money Network(EMYC) ל THB
฿0.7305488
1 E Money Network(EMYC) ל TWD
NT$0.6864096
1 E Money Network(EMYC) ל AED
د.إ0.0826484
1 E Money Network(EMYC) ל CHF
Fr0.018016
1 E Money Network(EMYC) ל HKD
HK$0.1758812
1 E Money Network(EMYC) ל AMD
֏8.6215568
1 E Money Network(EMYC) ל MAD
.د.م0.20268
1 E Money Network(EMYC) ל MXN
$0.4193224
1 E Money Network(EMYC) ל SAR
ريال0.08445
1 E Money Network(EMYC) ל PLN
0.0819728
1 E Money Network(EMYC) ל RON
лв0.0970612
1 E Money Network(EMYC) ל SEK
kr0.2141652
1 E Money Network(EMYC) ל BGN
лв0.0376084
1 E Money Network(EMYC) ל HUF
Ft7.6518456
1 E Money Network(EMYC) ל CZK
0.4722444
1 E Money Network(EMYC) ל KWD
د.ك0.0068686
1 E Money Network(EMYC) ל ILS
0.0758924
1 E Money Network(EMYC) ל AOA
Kz20.5285564
1 E Money Network(EMYC) ל BHD
.د.ب0.00849004
1 E Money Network(EMYC) ל BMD
$0.02252
1 E Money Network(EMYC) ל DKK
kr0.1434524
1 E Money Network(EMYC) ל HNL
L0.5895736
1 E Money Network(EMYC) ל MUR
1.0278128
1 E Money Network(EMYC) ל NAD
$0.3947756
1 E Money Network(EMYC) ל NOK
kr0.2272268
1 E Money Network(EMYC) ל NZD
$0.038284
1 E Money Network(EMYC) ל PAB
B/.0.02252
1 E Money Network(EMYC) ל PGK
K0.0950344
1 E Money Network(EMYC) ל QAR
ر.ق0.0817476
1 E Money Network(EMYC) ל RSD
дин.2.2538016

E Money Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של E Money Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרE Money Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על E Money Network

כמה שווה E Money Network (EMYC) היום?
החי EMYCהמחיר ב USD הוא 0.02252 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EMYC ל USD?
המחיר הנוכחי של EMYC ל USD הוא $ 0.02252. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של E Money Network?
שווי השוק של EMYC הוא $ 2.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EMYC?
ההיצע במחזור של EMYC הוא 132.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EMYC?
‏‏EMYC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.30715122277689194 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EMYC?
EMYC ‏‏רשם מחירATL של 0.014184030324586042 USD.
מהו נפח המסחר של EMYC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EMYC הוא $ 234.76K USD.
האם EMYC יעלה השנה?
EMYC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EMYC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:25:55 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

