E Money Network (EMYC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02252. במהלך 24 השעות האחרונות, EMYC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02152 לבין שיא של $ 0.02633, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMYCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.30715122277689194, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.014184030324586042.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMYC השתנה ב +1.99% במהלך השעה האחרונה, -3.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
E Money Network (EMYC) מידע שוק
No.1621
$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M
$ 234.76K
$ 234.76K$ 234.76K
$ 9.01M
$ 9.01M$ 9.01M
132.98M
132.98M 132.98M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של E Money Network הוא $ 2.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 234.76K. ההיצע במחזור של EMYC הוא 132.98M, עם היצע כולל של 400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.01M.
E Money Network (EMYC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של E Money Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000728
-3.13%
30 ימים
$ -0.00098
-4.18%
60 ימים
$ +0.00744
+49.33%
90 ימים
$ +0.00205
+10.01%
E Money Network שינוי מחיר היום
היום,EMYC רשם שינוי של $ -0.000728 (-3.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
E Money Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00098 (-4.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
E Money Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EMYC ראה שינוי של $ +0.00744 (+49.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
E Money Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00205 (+10.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של E Money Network (EMYC)?
Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!
E Money Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול E Money Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEMYC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים E Money Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךE Money Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
E Money Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה E Money Network (EMYC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות E Money Network (EMYC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור E Money Network.
הבנת הטוקנומיקה של E Money Network (EMYC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EMYC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות E Money Network (EMYC)
מחפש איך לקנותE Money Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש E Money Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.