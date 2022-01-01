E Money Network (EMYC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי E Money Network (EMYC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

E Money Network (EMYC) מידע Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us! אתר רשמי: https://emoney.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d קנה EMYCעכשיו!

E Money Network (EMYC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור E Money Network (EMYC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M ההיצע הכולל: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M אספקה במחזור: $ 133.74M $ 133.74M $ 133.74M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M שיא כל הזמנים: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 שפל כל הזמנים: $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 מחיר נוכחי: $ 0.0219 $ 0.0219 $ 0.0219 למידע נוסף על E Money Network (EMYC) מחיר

E Money Network (EMYC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של E Money Network (EMYC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EMYC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EMYCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EMYCטוקניומיקה, חקרו אתEMYCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EMYC מעוניין להוסיף את E Money Network (EMYC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EMYC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EMYC ב-MEXC עכשיו!

E Money Network (EMYC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EMYCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EMYC עכשיו את היסטוריית המחירים!

EMYC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EMYC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EMYC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EMYCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

