Elon for AfD (ELON4AFD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004256. במהלך 24 השעות האחרונות, ELON4AFD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004072 לבין שיא של $ 0.004413, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELON4AFDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2476248248952964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005718457428434.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELON4AFD השתנה ב +3.52% במהלך השעה האחרונה, -1.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Elon for AfD (ELON4AFD) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Elon for AfD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.54K. ההיצע במחזור של ELON4AFD הוא 0.00, עם היצע כולל של 999971569. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.26M.
Elon for AfD (ELON4AFD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Elon for AfDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000676
-1.55%
30 ימים
$ -0.000401
-8.62%
60 ימים
$ -0.000166
-3.76%
90 ימים
$ -0.001988
-31.84%
Elon for AfD שינוי מחיר היום
היום,ELON4AFD רשם שינוי של $ -0.0000676 (-1.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Elon for AfD שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000401 (-8.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Elon for AfD שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELON4AFD ראה שינוי של $ -0.000166 (-3.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Elon for AfD שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001988 (-31.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.
Elon for AfD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Elon for AfDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElon for AfD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Elon for AfDתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Elon for AfD (ELON4AFD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elon for AfD (ELON4AFD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elon for AfD.
הבנת הטוקנומיקה של Elon for AfD (ELON4AFD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELON4AFD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Elon for AfD (ELON4AFD)
מחפש איך לקנותElon for AfD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Elon for AfDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
