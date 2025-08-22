עוד על ELON4AFD

Elon for AfD סֵמֶל

Elon for AfD מְחִיר(ELON4AFD)

Elon for AfD (ELON4AFD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:14:20 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) מידע על מחיר (USD)

Elon for AfD (ELON4AFD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004256. במהלך 24 השעות האחרונות, ELON4AFD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004072 לבין שיא של $ 0.004413, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELON4AFDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2476248248952964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005718457428434.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELON4AFD השתנה ב +3.52% במהלך השעה האחרונה, -1.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Elon for AfD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.54K. ההיצע במחזור של ELON4AFD הוא 0.00, עם היצע כולל של 999971569. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.26M.

Elon for AfD (ELON4AFD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Elon for AfDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000676-1.55%
30 ימים$ -0.000401-8.62%
60 ימים$ -0.000166-3.76%
90 ימים$ -0.001988-31.84%
Elon for AfD שינוי מחיר היום

היום,ELON4AFD רשם שינוי של $ -0.0000676 (-1.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Elon for AfD שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000401 (-8.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Elon for AfD שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELON4AFD ראה שינוי של $ -0.000166 (-3.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Elon for AfD שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001988 (-31.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Elon for AfD (ELON4AFD)?

בדוק את Elon for AfD עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהElon for AfD (ELON4AFD)

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Elon for AfD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Elon for AfDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקELON4AFD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Elon for AfDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElon for AfD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Elon for AfDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elon for AfD (ELON4AFD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elon for AfD (ELON4AFD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elon for AfD.

בדוק את Elon for AfD תחזית המחיר עכשיו‏!

Elon for AfD (ELON4AFD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elon for AfD (ELON4AFD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELON4AFD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Elon for AfD (ELON4AFD)

מחפש איך לקנותElon for AfD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Elon for AfDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ELON4AFD למטבעות מקומיים

Elon for AfD מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Elon for AfD, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרElon for AfD הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Elon for AfD

כמה שווה Elon for AfD (ELON4AFD) היום?
החי ELON4AFDהמחיר ב USD הוא 0.004256 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELON4AFD ל USD?
המחיר הנוכחי של ELON4AFD ל USD הוא $ 0.004256. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elon for AfD?
שווי השוק של ELON4AFD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELON4AFD?
ההיצע במחזור של ELON4AFD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELON4AFD?
‏‏ELON4AFD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2476248248952964 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELON4AFD?
ELON4AFD ‏‏רשם מחירATL של 0.00005718457428434 USD.
מהו נפח המסחר של ELON4AFD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELON4AFD הוא $ 56.54K USD.
האם ELON4AFD יעלה השנה?
ELON4AFD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELON4AFD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:14:20 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

