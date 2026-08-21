ELIZAOS מחיר היום

מחיר ELIZAOS (ELIZAOS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000189, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELIZAOS ל ILS הוא ₪ 0.000189 לכל ELIZAOS.

ELIZAOS כרגע מדורג במקום #1117 לפי שווי שוק של ₪ 1.76M, עם היצע במחזור של 9.32B ELIZAOS. ב‑24 השעות האחרונות, ELIZAOS סחר בין ₪ 0.0001864 (נמוך) ל ₪ 0.000201 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.117999296055048603, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0017294218129900517.

ביצועים לטווח קצר, ELIZAOS נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו -23.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 70.59K.

ELIZAOS (ELIZAOS) מידע שוק

דירוג No.1117 שווי שוק ₪ 1.76M₪ 1.76M ₪ 1.76M נפח (24 שעות) ₪ 70.59K₪ 70.59K ₪ 70.59K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.08M₪ 2.08M ₪ 2.08M אספקת מחזור 9.32B 9.32B 9.32B מקסימום היצע 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 אספקה כוללת 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 שיעור מחזור 84.69% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של ELIZAOS הוא ₪ 1.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 70.59K. ההיצע במחזור של ELIZAOS הוא 9.32B, עם היצע כולל של 10999986979.497707. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.08M.