MULTIVERSX (EGLD) ניתוח טכני היום דף MULTIVERSX הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EGLD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MULTIVERSX למטה. הירשם

MULTIVERSX (EGLD) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $2.955 -- +12.95% -6.05% -24.16%

MULTIVERSX אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MULTIVERSX במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 0 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 2.9556 2.9553 R2 2.9553 2.9549 R1 2.9546 2.9547 PP 2.9543 2.9543 S1 2.9536 2.9539 S2 2.9533 2.9537 S3 2.9526 2.9533

MULTIVERSX אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.15M $6.09 M $6.24 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.59 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.58 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $1.12 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.18 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MULTIVERSX זרימת הון זרימת נטו פנימה EGLDUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 2.97 2026-08-20 $0.09 M 2.96 2026-08-19 $0.00 M 2.79 2026-08-18 $0.04 M 2.73 2026-08-17 $0.05 M 2.77 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב MULTIVERSX (EGLD) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MULTIVERSX מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT EGLD $2.955 $2.955 $2.955 +0.06% 39.08K (USDT) סַחַר / USDC EGLD $2.952 $2.952 $2.952 -0.03% 19.22K (USDT) סַחַר