MULTIVERSX (EGLD) מידע Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. אתר רשמי: https://multiversx.com/ מסמך לבן: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.multiversx.com/ קנה EGLDעכשיו!

MULTIVERSX (EGLD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MULTIVERSX (EGLD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 426.42M $ 426.42M $ 426.42M ההיצע הכולל: $ 28.57M $ 28.57M $ 28.57M אספקה במחזור: $ 28.56M $ 28.56M $ 28.56M FDV (שווי מדולל מלא): $ 469.04M $ 469.04M $ 469.04M שיא כל הזמנים: $ 237 $ 237 $ 237 שפל כל הזמנים: $ 6.54362957 $ 6.54362957 $ 6.54362957 מחיר נוכחי: $ 14.93 $ 14.93 $ 14.93 למידע נוסף על MULTIVERSX (EGLD) מחיר

MULTIVERSX (EGLD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MULTIVERSX (EGLD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EGLD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EGLDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EGLDטוקניומיקה, חקרו אתEGLDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

