Effect AI סֵמֶל

Effect AI מְחִיר(EFFECT)

1 EFFECT ל USDמחיר חי:

$0.006189
Effect AI (EFFECT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:45:02 (UTC+8)

Effect AI (EFFECT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Effect AI (EFFECT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006189. במהלך 24 השעות האחרונות, EFFECT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006173 לבין שיא של $ 0.006204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EFFECTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1142674141320987, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005702643231484674.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EFFECT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Effect AI (EFFECT) מידע שוק

No.5116

SOL

שווי השוק הנוכחי של Effect AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.00K. ההיצע במחזור של EFFECT הוא 0.00, עם היצע כולל של 520000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.22M.

Effect AI (EFFECT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Effect AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000068+0.11%
30 ימים$ -0.000067-1.08%
60 ימים$ +0.000379+6.52%
90 ימים$ +0.000134+2.21%
Effect AI שינוי מחיר היום

היום,EFFECT רשם שינוי של $ +0.0000068 (+0.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Effect AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000067 (-1.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Effect AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EFFECT ראה שינוי של $ +0.000379 (+6.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Effect AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000134 (+2.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Effect AI (EFFECT)?

בדוק את Effect AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEffect AI (EFFECT)

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Effect AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Effect AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEFFECT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Effect AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEffect AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Effect AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Effect AI (EFFECT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Effect AI (EFFECT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Effect AI.

בדוק את Effect AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Effect AI (EFFECT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Effect AI (EFFECT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EFFECT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Effect AI (EFFECT)

מחפש איך לקנותEffect AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Effect AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EFFECT למטבעות מקומיים

Effect AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Effect AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEffect AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Effect AI

כמה שווה Effect AI (EFFECT) היום?
החי EFFECTהמחיר ב USD הוא 0.006189 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EFFECT ל USD?
המחיר הנוכחי של EFFECT ל USD הוא $ 0.006189. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Effect AI?
שווי השוק של EFFECT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EFFECT?
ההיצע במחזור של EFFECT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EFFECT?
‏‏EFFECT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1142674141320987 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EFFECT?
EFFECT ‏‏רשם מחירATL של 0.005702643231484674 USD.
מהו נפח המסחר של EFFECT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EFFECT הוא $ 8.00K USD.
האם EFFECT יעלה השנה?
EFFECT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EFFECT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:45:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

