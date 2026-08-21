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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Dusk Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Dusk Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Dusk Network (DUSK) ניתוח טכני היום

Dusk Network (DUSK) ניתוח טכני היום

דף Dusk Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DUSK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Dusk Network למטה.

Dusk Network (DUSK) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07202--+18.12%+3.98%-50.83%
למידע נוסף על Dusk Network מחיר

Dusk Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Dusk Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 4
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 4קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07206
0.07206
R2
0.07206
0.07205
R1
0.07205
0.07205
PP
0.07205
0.07205
S1
0.07204
0.07204
S2
0.07204
0.07204
S3
0.07203
0.07204

Dusk Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.68M
$9.08 M
$9.76 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.23 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.24 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.74 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.71 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Dusk Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהDUSKUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.07
2026-08-20-$0.04 M0.07
2026-08-19$0.06 M0.07
2026-08-18$0.00 M0.07
2026-08-17-$0.04 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Dusk Network

סחור ב Dusk Network (DUSK) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Dusk Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDUSK
$0.07203
$0.07203$0.07203
-0.80%
1.18M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DUSK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DUSK
DUSK
USD
USD

1 DUSK = 0.07202 USD

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