Dusk Network (DUSK) מידע Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. אתר רשמי: https://www.dusk.network מסמך לבן: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 קנה DUSKעכשיו!

Dusk Network (DUSK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dusk Network (DUSK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 31.51M $ 31.51M $ 31.51M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 64.87M $ 64.87M $ 64.87M שיא כל הזמנים: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 שפל כל הזמנים: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 מחיר נוכחי: $ 0.06487 $ 0.06487 $ 0.06487 למידע נוסף על Dusk Network (DUSK) מחיר

Dusk Network (DUSK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dusk Network (DUSK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DUSK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DUSKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DUSKטוקניומיקה, חקרו אתDUSKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DUSK מעוניין להוסיף את Dusk Network (DUSK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DUSK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DUSK ב-MEXC עכשיו!

Dusk Network (DUSK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DUSKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DUSK עכשיו את היסטוריית המחירים!

DUSK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DUSK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DUSK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DUSKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

