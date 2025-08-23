עוד על DORKY

Dork Lord סֵמֶל

Dork Lord מְחִיר(DORKY)

1 DORKY ל USDמחיר חי:

$0.06981
$0.06981$0.06981
-2.26%1D
USD
Dork Lord (DORKY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:23:25 (UTC+8)

Dork Lord (DORKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.06831
$ 0.06831$ 0.06831
24 שעות נמוך
$ 0.086
$ 0.086$ 0.086
גבוה 24 שעות

$ 0.06831
$ 0.06831$ 0.06831

$ 0.086
$ 0.086$ 0.086

$ 0.15920904960381208
$ 0.15920904960381208$ 0.15920904960381208

$ 0.002686366670419065
$ 0.002686366670419065$ 0.002686366670419065

+0.40%

-2.26%

-7.49%

-7.49%

Dork Lord (DORKY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06981. במהלך 24 השעות האחרונות, DORKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06831 לבין שיא של $ 0.086, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DORKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15920904960381208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002686366670419065.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DORKY השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -2.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dork Lord (DORKY) מידע שוק

No.3549

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 639.55K
$ 639.55K$ 639.55K

$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M

0.00
0.00 0.00

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Dork Lord הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 639.55K. ההיצע במחזור של DORKY הוא 0.00, עם היצע כולל של 69420000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.85M.

Dork Lord (DORKY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dork Lordהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0016142-2.26%
30 ימים$ +0.02769+65.74%
60 ימים$ +0.04126+144.51%
90 ימים$ +0.03981+132.70%
Dork Lord שינוי מחיר היום

היום,DORKY רשם שינוי של $ -0.0016142 (-2.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dork Lord שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02769 (+65.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dork Lord שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DORKY ראה שינוי של $ +0.04126 (+144.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dork Lord שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03981 (+132.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dork Lord (DORKY)?

בדוק את Dork Lord עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Dork Lord זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dork Lordההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDORKY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dork Lordאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDork Lord לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dork Lordתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dork Lord (DORKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dork Lord (DORKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dork Lord.

בדוק את Dork Lord תחזית המחיר עכשיו‏!

Dork Lord (DORKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dork Lord (DORKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DORKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dork Lord (DORKY)

מחפש איך לקנותDork Lord? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dork Lordב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Dork Lord מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dork Lord, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDork Lord הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dork Lord

כמה שווה Dork Lord (DORKY) היום?
החי DORKYהמחיר ב USD הוא 0.06981 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DORKY ל USD?
המחיר הנוכחי של DORKY ל USD הוא $ 0.06981. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dork Lord?
שווי השוק של DORKY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DORKY?
ההיצע במחזור של DORKY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DORKY?
‏‏DORKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.15920904960381208 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DORKY?
DORKY ‏‏רשם מחירATL של 0.002686366670419065 USD.
מהו נפח המסחר של DORKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DORKY הוא $ 639.55K USD.
האם DORKY יעלה השנה?
DORKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DORKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:23:25 (UTC+8)

הצג עוד

