Dork Lord (DORKY) מידע Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters. אתר רשמי: https://dorklordeth.vip/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767#balances קנה DORKYעכשיו!

Dork Lord (DORKY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dork Lord (DORKY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M שיא כל הזמנים: $ 0.21146 $ 0.21146 $ 0.21146 שפל כל הזמנים: $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 מחיר נוכחי: $ 0.06962 $ 0.06962 $ 0.06962 למידע נוסף על Dork Lord (DORKY) מחיר

Dork Lord (DORKY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dork Lord (DORKY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DORKY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DORKYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DORKYטוקניומיקה, חקרו אתDORKYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DORKY מעוניין להוסיף את Dork Lord (DORKY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DORKY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DORKY ב-MEXC עכשיו!

Dork Lord (DORKY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DORKYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DORKY עכשיו את היסטוריית המחירים!

DORKY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DORKY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DORKY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DORKYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

