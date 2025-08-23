מה זהDimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

בנוסף, אתה יכול

- לבדוקDMTR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

- לקרוא ביקורות וניתוחים Dimitra Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDimitra Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dimitra Tokenתחזית מחיר (USD)

Dimitra Token (DMTR) טוקנומיקה

איך לקנות Dimitra Token (DMTR)

DMTR למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Dimitra Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dimitra Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dimitra Token כמה שווה Dimitra Token (DMTR) היום? החי DMTRהמחיר ב USD הוא 0.01345 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי DMTR ל USD? $ 0.01345 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של DMTR ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Dimitra Token? שווי השוק של DMTR הוא $ 6.54M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של DMTR? ההיצע במחזור של DMTR הוא 486.50M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DMTR? ‏‏DMTR השיג מחיר שיא (ATH) של 6.605485894378385 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DMTR? DMTR ‏‏רשם מחירATL של 0.002640306614176698 USD . מהו נפח המסחר של DMTR? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DMTR הוא $ 78.79K USD . האם DMTR יעלה השנה? DMTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DMTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Dimitra Token (DMTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

