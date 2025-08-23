עוד על DMTR

Dimitra Token סֵמֶל

Dimitra Token מְחִיר(DMTR)

1 DMTR ל USDמחיר חי:

$0.01344
$0.01344$0.01344
-5.81%1D
USD
Dimitra Token (DMTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:35:47 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01328
$ 0.01328$ 0.01328
24 שעות נמוך
$ 0.01449
$ 0.01449$ 0.01449
גבוה 24 שעות

$ 0.01328
$ 0.01328$ 0.01328

$ 0.01449
$ 0.01449$ 0.01449

$ 6.605485894378385
$ 6.605485894378385$ 6.605485894378385

$ 0.002640306614176698
$ 0.002640306614176698$ 0.002640306614176698

+0.44%

-5.81%

-7.31%

-7.31%

Dimitra Token (DMTR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01345. במהלך 24 השעות האחרונות, DMTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01328 לבין שיא של $ 0.01449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.605485894378385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002640306614176698.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMTR השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -5.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dimitra Token (DMTR) מידע שוק

No.1317

$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M

$ 78.79K
$ 78.79K$ 78.79K

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

486.50M
486.50M 486.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

971,071,679
971,071,679 971,071,679

48.65%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Dimitra Token הוא $ 6.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 78.79K. ההיצע במחזור של DMTR הוא 486.50M, עם היצע כולל של 971071679. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.45M.

Dimitra Token (DMTR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dimitra Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000829-5.81%
30 ימים$ -0.00515-27.69%
60 ימים$ -0.00081-5.69%
90 ימים$ -0.00939-41.12%
Dimitra Token שינוי מחיר היום

היום,DMTR רשם שינוי של $ -0.000829 (-5.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dimitra Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00515 (-27.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dimitra Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DMTR ראה שינוי של $ -0.00081 (-5.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dimitra Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00939 (-41.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dimitra Token (DMTR)?

בדוק את Dimitra Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dimitra Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDMTR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dimitra Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDimitra Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dimitra Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dimitra Token (DMTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dimitra Token (DMTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dimitra Token.

בדוק את Dimitra Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Dimitra Token (DMTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dimitra Token (DMTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dimitra Token (DMTR)

מחפש איך לקנותDimitra Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dimitra Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DMTR למטבעות מקומיים

1 Dimitra Token(DMTR) ל VND
353.93675
1 Dimitra Token(DMTR) ל AUD
A$0.0205785
1 Dimitra Token(DMTR) ל GBP
0.009953
1 Dimitra Token(DMTR) ל EUR
0.0114325
1 Dimitra Token(DMTR) ל USD
$0.01345
1 Dimitra Token(DMTR) ל MYR
RM0.05649
1 Dimitra Token(DMTR) ל TRY
0.5513155
1 Dimitra Token(DMTR) ל JPY
¥1.97715
1 Dimitra Token(DMTR) ל ARS
ARS$18.053666
1 Dimitra Token(DMTR) ל RUB
1.0855495
1 Dimitra Token(DMTR) ל INR
1.177144
1 Dimitra Token(DMTR) ל IDR
Rp216.9354535
1 Dimitra Token(DMTR) ל KRW
18.680436
1 Dimitra Token(DMTR) ל PHP
0.7619425
1 Dimitra Token(DMTR) ל EGP
￡E.0.6524595
1 Dimitra Token(DMTR) ל BRL
R$0.07263
1 Dimitra Token(DMTR) ל CAD
C$0.018561
1 Dimitra Token(DMTR) ל BDT
1.636327
1 Dimitra Token(DMTR) ל NGN
20.5657225
1 Dimitra Token(DMTR) ל COP
$53.8
1 Dimitra Token(DMTR) ל ZAR
R.0.2363165
1 Dimitra Token(DMTR) ל UAH
0.5575025
1 Dimitra Token(DMTR) ל VES
Bs1.883
1 Dimitra Token(DMTR) ל CLP
$12.89855
1 Dimitra Token(DMTR) ל PKR
Rs3.813344
1 Dimitra Token(DMTR) ל KZT
7.196288
1 Dimitra Token(DMTR) ל THB
฿0.4359145
1 Dimitra Token(DMTR) ל TWD
NT$0.409687
1 Dimitra Token(DMTR) ל AED
د.إ0.0493615
1 Dimitra Token(DMTR) ל CHF
Fr0.01076
1 Dimitra Token(DMTR) ל HKD
HK$0.1050445
1 Dimitra Token(DMTR) ל AMD
֏5.149198
1 Dimitra Token(DMTR) ל MAD
.د.م0.12105
1 Dimitra Token(DMTR) ל MXN
$0.249632
1 Dimitra Token(DMTR) ל SAR
ريال0.0504375
1 Dimitra Token(DMTR) ל PLN
0.048958
1 Dimitra Token(DMTR) ל RON
лв0.0579695
1 Dimitra Token(DMTR) ל SEK
kr0.128044
1 Dimitra Token(DMTR) ל BGN
лв0.0224615
1 Dimitra Token(DMTR) ל HUF
Ft4.5669475
1 Dimitra Token(DMTR) ל CZK
0.2820465
1 Dimitra Token(DMTR) ל KWD
د.ك0.00410225
1 Dimitra Token(DMTR) ל ILS
0.045192
1 Dimitra Token(DMTR) ל AOA
Kz12.2606165
1 Dimitra Token(DMTR) ל BHD
.د.ب0.00507065
1 Dimitra Token(DMTR) ל BMD
$0.01345
1 Dimitra Token(DMTR) ל DKK
kr0.0856765
1 Dimitra Token(DMTR) ל HNL
L0.352121
1 Dimitra Token(DMTR) ל MUR
0.613858
1 Dimitra Token(DMTR) ל NAD
$0.2357785
1 Dimitra Token(DMTR) ל NOK
kr0.1354415
1 Dimitra Token(DMTR) ל NZD
$0.022865
1 Dimitra Token(DMTR) ל PAB
B/.0.01345
1 Dimitra Token(DMTR) ל PGK
K0.056759
1 Dimitra Token(DMTR) ל QAR
ر.ق0.0488235
1 Dimitra Token(DMTR) ל RSD
дин.1.3464795

Dimitra Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dimitra Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDimitra Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dimitra Token

כמה שווה Dimitra Token (DMTR) היום?
החי DMTRהמחיר ב USD הוא 0.01345 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DMTR ל USD?
המחיר הנוכחי של DMTR ל USD הוא $ 0.01345. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dimitra Token?
שווי השוק של DMTR הוא $ 6.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DMTR?
ההיצע במחזור של DMTR הוא 486.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DMTR?
‏‏DMTR השיג מחיר שיא (ATH) של 6.605485894378385 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DMTR?
DMTR ‏‏רשם מחירATL של 0.002640306614176698 USD.
מהו נפח המסחר של DMTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DMTR הוא $ 78.79K USD.
האם DMTR יעלה השנה?
DMTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DMTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:35:47 (UTC+8)

