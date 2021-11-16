DMTR

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

שֵׁםDMTR

דירוגNo.1364

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.03%

אספקת מחזור486,503,181.51344335

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת971,071,679

שיעור מחזור0.4865%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים6.605485894378385,2021-11-16

המחיר הנמוך ביותר0.002640306614176698,2022-12-28

בלוקצ'יין ציבוריETH

Loading...