Dimitra Token (DMTR) מידע Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. אתר רשמי: https://dimitra.io/ מסמך לבן: https://dimitra.io/token סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB קנה DMTRעכשיו!

Dimitra Token (DMTR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dimitra Token (DMTR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M ההיצע הכולל: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M אספקה במחזור: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.45M $ 13.45M $ 13.45M שיא כל הזמנים: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 שפל כל הזמנים: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 מחיר נוכחי: $ 0.01345 $ 0.01345 $ 0.01345 למידע נוסף על Dimitra Token (DMTR) מחיר

Dimitra Token (DMTR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dimitra Token (DMTR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DMTR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DMTRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DMTRטוקניומיקה, חקרו אתDMTRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Dimitra Token (DMTR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DMTRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DMTR עכשיו את היסטוריית המחירים!

