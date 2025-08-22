FIO Protocol (FIO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01915. במהלך 24 השעות האחרונות, FIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01852 לבין שיא של $ 0.01968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.56914028, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01074395967351126.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIO השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, +2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
FIO Protocol (FIO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של FIO Protocol הוא $ 15.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 398.91K. ההיצע במחזור של FIO הוא 816.98M, עם היצע כולל של 839242769.7719939. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.15M.
FIO Protocol (FIO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של FIO Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0003888
+2.07%
30 ימים
$ +0.00137
+7.70%
60 ימים
$ +0.00457
+31.34%
90 ימים
$ +0.00132
+7.40%
FIO Protocol שינוי מחיר היום
היום,FIO רשם שינוי של $ +0.0003888 (+2.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
FIO Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00137 (+7.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
FIO Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FIO ראה שינוי של $ +0.00457 (+31.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
FIO Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00132 (+7.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FIO Protocol (FIO)?
FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.
