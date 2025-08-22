עוד על FIO

FIO Protocol סֵמֶל

FIO Protocol מְחִיר(FIO)

1 FIO ל USDמחיר חי:

+2.07%1D
USD
FIO Protocol (FIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:49:09 (UTC+8)

FIO Protocol (FIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.58%

+2.07%

+4.58%

+4.58%

FIO Protocol (FIO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01915. במהלך 24 השעות האחרונות, FIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01852 לבין שיא של $ 0.01968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.56914028, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01074395967351126.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIO השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, +2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FIO Protocol (FIO) מידע שוק

No.987

81.69%

FIONEW

שווי השוק הנוכחי של FIO Protocol הוא $ 15.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 398.91K. ההיצע במחזור של FIO הוא 816.98M, עם היצע כולל של 839242769.7719939. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.15M.

FIO Protocol (FIO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FIO Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0003888+2.07%
30 ימים$ +0.00137+7.70%
60 ימים$ +0.00457+31.34%
90 ימים$ +0.00132+7.40%
FIO Protocol שינוי מחיר היום

היום,FIO רשם שינוי של $ +0.0003888 (+2.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FIO Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00137 (+7.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FIO Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FIO ראה שינוי של $ +0.00457 (+31.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FIO Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00132 (+7.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FIO Protocol (FIO)?

בדוק את FIO Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FIO Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFIO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FIO Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFIO Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FIO Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FIO Protocol (FIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FIO Protocol (FIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FIO Protocol.

בדוק את FIO Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

FIO Protocol (FIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FIO Protocol (FIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FIO Protocol (FIO)

מחפש איך לקנותFIO Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FIO Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FIO למטבעות מקומיים

FIO Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FIO Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFIO Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FIO Protocol

כמה שווה FIO Protocol (FIO) היום?
החי FIOהמחיר ב USD הוא 0.01915 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FIO ל USD?
המחיר הנוכחי של FIO ל USD הוא $ 0.01915. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FIO Protocol?
שווי השוק של FIO הוא $ 15.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FIO?
ההיצע במחזור של FIO הוא 816.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FIO?
‏‏FIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.56914028 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FIO?
FIO ‏‏רשם מחירATL של 0.01074395967351126 USD.
מהו נפח המסחר של FIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FIO הוא $ 398.91K USD.
האם FIO יעלה השנה?
FIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:49:09 (UTC+8)

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

