DEXE (DEXE) ניתוח טכני היום דף DEXE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DEXE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DEXE למטה. הירשם

DEXE (DEXE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.926 -- -4.04% -71.65% -85.91%

DEXE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DEXE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 17 נייטרלי 6 קנה 3 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 6 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.9236 1.9233 R2 1.9233 1.9229 R1 1.9226 1.9227 PP 1.9223 1.9223 S1 1.9216 1.9219 S2 1.9213 1.9217 S3 1.9206 1.9213

DEXE אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.12M $7.85 M $8.98 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.56 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.57 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $1.57 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.62 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. DEXE זרימת הון זרימת נטו פנימה DEXEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.12 M 1.94 2026-08-20 -$0.12 M 1.92 2026-08-19 -$0.01 M 1.87 2026-08-18 -$0.38 M 1.90 2026-08-17 -$0.09 M 1.95 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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