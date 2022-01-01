DEXE (DEXE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DEXE (DEXE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DEXE (DEXE) מידע Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. אתר רשמי: https://dexe.network/ מסמך לבן: https://whitepaper.dexe.network/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 קנה DEXEעכשיו!

DEXE (DEXE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DEXE (DEXE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 626.58M $ 626.58M $ 626.58M ההיצע הכולל: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M אספקה במחזור: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (שווי מדולל מלא): $ 722.14M $ 722.14M $ 722.14M שיא כל הזמנים: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 שפל כל הזמנים: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 מחיר נוכחי: $ 7.483 $ 7.483 $ 7.483 למידע נוסף על DEXE (DEXE) מחיר

DEXE (DEXE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DEXE (DEXE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DEXE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DEXEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DEXEטוקניומיקה, חקרו אתDEXEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

DEXE (DEXE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DEXEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DEXE עכשיו את היסטוריית המחירים!

DEXE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DEXE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEXE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DEXEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

