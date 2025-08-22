עוד על DERP

Derp Coin סֵמֶל

Derp Coin מְחִיר(DERP)

Derp Coin (DERP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:11:19 (UTC+8)

Derp Coin (DERP) מידע על מחיר (USD)

Derp Coin (DERP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000010341. במהלך 24 השעות האחרונות, DERP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000010341 לבין שיא של $ 0.0000010433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DERPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000009355161487443, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000001985848212.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DERP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Derp Coin (DERP) מידע שוק

No.7438

ETH

שווי השוק הנוכחי של Derp Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.18. ההיצע במחזור של DERP הוא 0.00, עם היצע כולל של 690000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 713.53K.

Derp Coin (DERP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Derp Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000009181-0.88%
30 ימים$ +0.0000001075+11.60%
60 ימים$ +0.00000037+55.71%
90 ימים$ +0.0000002863+38.28%
Derp Coin שינוי מחיר היום

היום,DERP רשם שינוי של $ -0.000000009181 (-0.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Derp Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000001075 (+11.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Derp Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DERP ראה שינוי של $ +0.00000037 (+55.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Derp Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000002863 (+38.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Derp Coin (DERP)?

בדוק את Derp Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDerp Coin (DERP)

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Derp Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Derp Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDERP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Derp Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDerp Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Derp Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Derp Coin (DERP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Derp Coin (DERP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Derp Coin.

בדוק את Derp Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Derp Coin (DERP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Derp Coin (DERP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DERP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Derp Coin (DERP)

מחפש איך לקנותDerp Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Derp Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DERP למטבעות מקומיים

Derp Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Derp Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDerp Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Derp Coin

כמה שווה Derp Coin (DERP) היום?
החי DERPהמחיר ב USD הוא 0.0000010341 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DERP ל USD?
המחיר הנוכחי של DERP ל USD הוא $ 0.0000010341. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Derp Coin?
שווי השוק של DERP הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DERP?
ההיצע במחזור של DERP הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DERP?
‏‏DERP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000009355161487443 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DERP?
DERP ‏‏רשם מחירATL של 0.00000001985848212 USD.
מהו נפח המסחר של DERP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DERP הוא $ 2.18 USD.
האם DERP יעלה השנה?
DERP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DERP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:11:19 (UTC+8)

Derp Coin (DERP) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

