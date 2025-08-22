Derp Coin (DERP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000010341. במהלך 24 השעות האחרונות, DERP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000010341 לבין שיא של $ 0.0000010433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DERPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000009355161487443, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000001985848212.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DERP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Derp Coin (DERP) מידע שוק
No.7438
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.18
$ 2.18$ 2.18
$ 713.53K
$ 713.53K$ 713.53K
0.00
0.00 0.00
690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000
690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Derp Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.18. ההיצע במחזור של DERP הוא 0.00, עם היצע כולל של 690000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 713.53K.
Derp Coin (DERP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Derp Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000009181
-0.88%
30 ימים
$ +0.0000001075
+11.60%
60 ימים
$ +0.00000037
+55.71%
90 ימים
$ +0.0000002863
+38.28%
Derp Coin שינוי מחיר היום
היום,DERP רשם שינוי של $ -0.000000009181 (-0.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Derp Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000001075 (+11.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Derp Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DERP ראה שינוי של $ +0.00000037 (+55.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Derp Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000002863 (+38.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Derp Coin (DERP)?
DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.
Derp Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Derp Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקDERP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Derp Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDerp Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Derp Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Derp Coin (DERP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Derp Coin (DERP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Derp Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Derp Coin (DERP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DERP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Derp Coin (DERP)
מחפש איך לקנותDerp Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Derp Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.