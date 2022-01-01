Derp Coin (DERP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Derp Coin (DERP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Derp Coin (DERP) מידע DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. אתר רשמי: https://www.derp.gay/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 קנה DERPעכשיו!

Derp Coin (DERP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Derp Coin (DERP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 754.79K $ 754.79K $ 754.79K שיא כל הזמנים: $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 שפל כל הזמנים: $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 מחיר נוכחי: $ 0.0000010939 $ 0.0000010939 $ 0.0000010939 למידע נוסף על Derp Coin (DERP) מחיר

Derp Coin (DERP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Derp Coin (DERP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DERP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DERPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DERPטוקניומיקה, חקרו אתDERPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DERP מעוניין להוסיף את Derp Coin (DERP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DERP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DERP ב-MEXC עכשיו!

Derp Coin (DERP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DERPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DERP עכשיו את היסטוריית המחירים!

DERP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DERP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DERP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DERPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

