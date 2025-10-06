Defactor מחיר היום

מחיר Defactor (DEFACTOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.01161, עם שינוי של 3.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEFACTOR ל USD הוא $ 0.01161 לכל DEFACTOR.

Defactor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DEFACTOR. ב‑24 השעות האחרונות, DEFACTOR סחר בין $ 0.01138 (נמוך) ל $ 0.01238 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DEFACTOR נע ב +1.13% בשעה האחרונה ו +2.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 78.16K.

Defactor (DEFACTOR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 78.16K$ 78.16K $ 78.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Defactor הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 78.16K. ההיצע במחזור של DEFACTOR הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.