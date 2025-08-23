מה זהDAR Open Network (D)

DAR Open Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DAR Open Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DAR Open Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDAR Open Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DAR Open Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DAR Open Network (D) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DAR Open Network (D) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DAR Open Network.

DAR Open Network (D) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DAR Open Network (D) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על D הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DAR Open Network (D)

מחפש איך לקנותDAR Open Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DAR Open Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

D למטבעות מקומיים

DAR Open Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DAR Open Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DAR Open Network כמה שווה DAR Open Network (D) היום? החי Dהמחיר ב USD הוא 0.0324 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי D ל USD? $ 0.0324 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של D ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של DAR Open Network? שווי השוק של D הוא $ 20.99M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של D? ההיצע במחזור של D הוא 647.87M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של D? ‏‏D השיג מחיר שיא (ATH) של 4.906281429450312 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של D? D ‏‏רשם מחירATL של 0.02627674600840523 USD . מהו נפח המסחר של D? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור D הוא $ 70.87K USD . האם D יעלה השנה? D ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את D תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

DAR Open Network (D) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

