DAR Open Network סֵמֶל

DAR Open Network מְחִיר(D)

1 D ל USDמחיר חי:

$0.0324
$0.0324
-4.62%1D
USD
DAR Open Network (D) טבלת מחירים חיה
DAR Open Network (D) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03212
24 שעות נמוך
$ 0.0355
גבוה 24 שעות

$ 0.03212
$ 0.0355
$ 4.906281429450312
$ 0.02627674600840523
-0.80%

-4.62%

-5.49%

-5.49%

DAR Open Network (D) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0324. במהלך 24 השעות האחרונות, D נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03212 לבין שיא של $ 0.0355, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Dהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.906281429450312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02627674600840523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, D השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -4.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DAR Open Network (D) מידע שוק

No.864

$ 20.99M
$ 70.87K
$ 25.92M
647.87M
800,000,000
800,000,000
80.98%

ETH

שווי השוק הנוכחי של DAR Open Network הוא $ 20.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.87K. ההיצע במחזור של D הוא 647.87M, עם היצע כולל של 800000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.92M.

DAR Open Network (D) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DAR Open Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0015694-4.62%
30 ימים$ -0.00636-16.41%
60 ימים$ +0.00289+9.79%
90 ימים$ -0.00944-22.57%
DAR Open Network שינוי מחיר היום

היום,D רשם שינוי של $ -0.0015694 (-4.62%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DAR Open Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00636 (-16.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DAR Open Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,D ראה שינוי של $ +0.00289 (+9.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DAR Open Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00944 (-22.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DAR Open Network (D)?

בדוק את DAR Open Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDAR Open Network (D)

DAR Open Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DAR Open Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DAR Open Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDAR Open Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DAR Open Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DAR Open Network (D) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DAR Open Network (D) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DAR Open Network.

בדוק את DAR Open Network תחזית המחיר עכשיו‏!

DAR Open Network (D) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DAR Open Network (D) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על D הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DAR Open Network (D)

מחפש איך לקנותDAR Open Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DAR Open Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

D למטבעות מקומיים

1 DAR Open Network(D) ל VND
852.606
1 DAR Open Network(D) ל AUD
A$0.049572
1 DAR Open Network(D) ל GBP
0.023976
1 DAR Open Network(D) ל EUR
0.02754
1 DAR Open Network(D) ל USD
$0.0324
1 DAR Open Network(D) ל MYR
RM0.13608
1 DAR Open Network(D) ל TRY
1.3284
1 DAR Open Network(D) ל JPY
¥4.7628
1 DAR Open Network(D) ל ARS
ARS$42.8571
1 DAR Open Network(D) ל RUB
2.61954
1 DAR Open Network(D) ל INR
2.83662
1 DAR Open Network(D) ל IDR
Rp522.580572
1 DAR Open Network(D) ל KRW
44.999712
1 DAR Open Network(D) ל PHP
1.83546
1 DAR Open Network(D) ל EGP
￡E.1.5714
1 DAR Open Network(D) ל BRL
R$0.175608
1 DAR Open Network(D) ל CAD
C$0.044712
1 DAR Open Network(D) ל BDT
3.941784
1 DAR Open Network(D) ל NGN
49.54122
1 DAR Open Network(D) ל COP
$130.120344
1 DAR Open Network(D) ל ZAR
R.0.569268
1 DAR Open Network(D) ל UAH
1.34298
1 DAR Open Network(D) ל VES
Bs4.536
1 DAR Open Network(D) ל CLP
$31.104
1 DAR Open Network(D) ל PKR
Rs9.186048
1 DAR Open Network(D) ל KZT
17.335296
1 DAR Open Network(D) ל THB
฿1.051056
1 DAR Open Network(D) ל TWD
NT$0.987552
1 DAR Open Network(D) ל AED
د.إ0.118908
1 DAR Open Network(D) ל CHF
Fr0.02592
1 DAR Open Network(D) ל HKD
HK$0.253044
1 DAR Open Network(D) ל AMD
֏12.404016
1 DAR Open Network(D) ל MAD
.د.م0.2916
1 DAR Open Network(D) ל MXN
$0.603612
1 DAR Open Network(D) ל SAR
ريال0.1215
1 DAR Open Network(D) ל PLN
0.117936
1 DAR Open Network(D) ל RON
лв0.139644
1 DAR Open Network(D) ל SEK
kr0.308448
1 DAR Open Network(D) ל BGN
лв0.054108
1 DAR Open Network(D) ל HUF
Ft11.01276
1 DAR Open Network(D) ל CZK
0.679752
1 DAR Open Network(D) ל KWD
د.ك0.009882
1 DAR Open Network(D) ל ILS
0.109188
1 DAR Open Network(D) ל AOA
Kz29.534868
1 DAR Open Network(D) ל BHD
.د.ب0.0122148
1 DAR Open Network(D) ל BMD
$0.0324
1 DAR Open Network(D) ל DKK
kr0.206712
1 DAR Open Network(D) ל HNL
L0.848232
1 DAR Open Network(D) ל MUR
1.478736
1 DAR Open Network(D) ל NAD
$0.567972
1 DAR Open Network(D) ל NOK
kr0.326916
1 DAR Open Network(D) ל NZD
$0.05508
1 DAR Open Network(D) ל PAB
B/.0.0324
1 DAR Open Network(D) ל PGK
K0.136728
1 DAR Open Network(D) ל QAR
ر.ق0.117612
1 DAR Open Network(D) ל RSD
דין.3.243888

DAR Open Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DAR Open Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDAR Open Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DAR Open Network

כמה שווה DAR Open Network (D) היום?
החי Dהמחיר ב USD הוא 0.0324 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי D ל USD?
המחיר הנוכחי של D ל USD הוא $ 0.0324. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DAR Open Network?
שווי השוק של D הוא $ 20.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של D?
ההיצע במחזור של D הוא 647.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של D?
‏‏D השיג מחיר שיא (ATH) של 4.906281429450312 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של D?
D ‏‏רשם מחירATL של 0.02627674600840523 USD.
מהו נפח המסחר של D?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור D הוא $ 70.87K USD.
האם D יעלה השנה?
D ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את D תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

$0.0324
