DAR Open Network (D) מידע אתר רשמי: https://www.dalarnia.com/ מסמך לבן: https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x33b481CbBF3c24f2B3184Ee7Cb02dAAD1C4F49A8 קנה Dעכשיו!

DAR Open Network (D) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DAR Open Network (D), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.09M ההיצע הכולל: $ 800.00M אספקה במחזור: $ 647.87M FDV (שווי מדולל מלא): $ 26.05M שיא כל הזמנים: $ 0.196 שפל כל הזמנים: $ 0.02627674600840523 מחיר נוכחי: $ 0.03256

DAR Open Network (D) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DAR Open Network (D) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של D אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות Dהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את Dטוקניומיקה, חקרו אתDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות D מעוניין להוסיף את DAR Open Network (D) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת D, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות D ב-MEXC עכשיו!

DAR Open Network (D) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של Dעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה D עכשיו את היסטוריית המחירים!

D חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן D עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו D משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה Dעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

