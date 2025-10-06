ExchangeDEX+
קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידיים500Xלהרוויחאירועים
עוד
CHZ Frenzy
מחיר Cycle Network בזמן אמת היום הוא 0.01304 USD.CYC שווי השוק הוא 2,004,248 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר CYC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר Cycle Network בזמן אמת היום הוא 0.01304 USD.CYC שווי השוק הוא 2,004,248 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר CYC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על CYC

CYC מידע על מחיר

מה זה CYC

CYC מסמך לבן

CYC אתר רשמי

CYC טוקניומיקה

CYC תחזית מחיר

CYC היסטוריה

CYC מדריך קנייה

CYCממיר מטבעות לפיאט

CYC ספוט

CYC חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cycle Network סֵמֶל

Cycle Network מְחִיר(CYC)

1 CYC ל USDמחיר חי:

$0.01314
$0.01314$0.01314
-3.38%1D
USD
Cycle Network (CYC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:21:02 (UTC+8)

Cycle Network מחיר היום

מחיר Cycle Network (CYC) בזמן אמת היום הוא $ 0.01304, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYC ל USD הוא $ 0.01304 לכל CYC.

Cycle Network כרגע מדורג במקום #1745 לפי שווי שוק של $ 2.00M, עם היצע במחזור של 153.70M CYC. ב‑24 השעות האחרונות, CYC סחר בין $ 0.01246 (נמוך) ל $ 0.01549 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.1190066848445152, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.012869257446390702.

ביצועים לטווח קצר, CYC נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו -35.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.93K.

Cycle Network (CYC) מידע שוק

No.1745

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 39.93K
$ 39.93K$ 39.93K

$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Cycle Network הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.93K. ההיצע במחזור של CYC הוא 153.70M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.04M.

Cycle Network היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01246
$ 0.01246$ 0.01246
24 שעות נמוך
$ 0.01549
$ 0.01549$ 0.01549
גבוה 24 שעות

$ 0.01246
$ 0.01246$ 0.01246

$ 0.01549
$ 0.01549$ 0.01549

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.012869257446390702
$ 0.012869257446390702$ 0.012869257446390702

-0.84%

-3.38%

-35.58%

-35.58%

Cycle Network (CYC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cycle Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004597-3.38%
30 ימים$ -0.01395-51.69%
60 ימים$ -0.04262-76.58%
90 ימים$ -0.08393-86.56%
Cycle Network שינוי מחיר היום

היום,CYC רשם שינוי של $ -0.0004597 (-3.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cycle Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01395 (-51.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cycle Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CYC ראה שינוי של $ -0.04262 (-76.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cycle Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.08393 (-86.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cycle Network (CYC)?

בדוק את Cycle Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Cycle Network

Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CYC הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Cycle Network עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Cycle Network יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור CYC תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Cycle Network תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Cycle Network

מוכן להתחיל עם Cycle Network? קניית CYC מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Cycle Network. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Cycle Network (CYC) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-153.70M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וCycle Networkיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Cycle Network (CYC) מדריך

מה אפשר לעשות עם Cycle Network

החזקת Cycle Network מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Cycle Network (CYC) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהCycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cycle Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCycle Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cycle Network

כמה שווה 1 Cycle Network ב-2030?
אם Cycle Network תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Cycle Network מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:21:02 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על Cycle Network

CYC USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב CYC עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של CYC USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Cycle Network (CYC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Cycle Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCCYC
$0.01305
$0.01305$0.01305
-3.83%
0.00% (USDT)
/USDTCYC
$0.01314
$0.01314$0.01314
-3.45%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

Datagram Network

Datagram Network

DGRAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

HAiO

HAiO

HAIO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Finsteco

Finsteco

FNST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SACHI

SACHI

SACHI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0050200
$0.0050200$0.0050200

+1,830.76%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000322
$0.00000000322$0.00000000322

+177.58%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000000003002
$0.0000000000003002$0.0000000000003002

+160.59%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.000000560
$0.000000560$0.000000560

+70.73%

AGIB

AGIB

AGIB

$0.01950
$0.01950$0.01950

+95.00%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CYC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.01304 USD