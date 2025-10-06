Cycle Network מחיר היום

מחיר Cycle Network (CYC) בזמן אמת היום הוא $ 0.01304, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYC ל USD הוא $ 0.01304 לכל CYC.

Cycle Network כרגע מדורג במקום #1745 לפי שווי שוק של $ 2.00M, עם היצע במחזור של 153.70M CYC. ב‑24 השעות האחרונות, CYC סחר בין $ 0.01246 (נמוך) ל $ 0.01549 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.1190066848445152, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.012869257446390702.

ביצועים לטווח קצר, CYC נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו -35.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.93K.

Cycle Network (CYC) מידע שוק

דירוג No.1745 שווי שוק $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M נפח (24 שעות) $ 39.93K$ 39.93K $ 39.93K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.04M$ 13.04M $ 13.04M אספקת מחזור 153.70M 153.70M 153.70M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 15.37% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Cycle Network הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.93K. ההיצע במחזור של CYC הוא 153.70M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.04M.