Cycle Network (CYC) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Cycle Network (CYC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:15:27 (UTC+8)
USD

Cycle Network (CYC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cycle Network (CYC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.98M
$ 1.98M
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 153.70M
$ 153.70M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 12.89M
$ 12.89M
שיא כל הזמנים:
$ 0.11942
$ 0.11942
שפל כל הזמנים:
$ 0.012869257446390702
$ 0.012869257446390702
מחיר נוכחי:
$ 0.01289
$ 0.01289

Cycle Network (CYC) מידע

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

אתר רשמי:
https://www.cyclenetwork.io
מסמך לבן:
https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/address/0x5845684b49aef79a5c0f887f50401c247dca7ac6

Cycle Network (CYC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Cycle Network (CYC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של CYC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות CYCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את CYCטוקניומיקה, חקרו אתCYCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CYC

מעוניין להוסיף את Cycle Network (CYC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CYC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Cycle Network (CYC) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של CYCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

CYC חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן CYC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CYC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

