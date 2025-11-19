Cycle Network (CYC) תחזית מחיר (USD)

קבל Cycle Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CYC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Cycle Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0129 $0.0129 $0.0129 +0.15% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Cycle Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Cycle Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.0129 בשנת 2025. Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Cycle Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013545 בשנת 2026. Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CYC הוא $ 0.014222 עם 10.25% שיעור צמיחה. Cycle Network (CYC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CYC הוא $ 0.014933 עם 15.76% שיעור צמיחה. Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CYC הוא $ 0.015680 עם 21.55% שיעור צמיחה. Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CYC הוא $ 0.016464 עם 27.63% שיעור צמיחה. Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Cycle Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.026818. Cycle Network (CYC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Cycle Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.043683. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.0129 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.012953 0.41% Cycle Network (CYC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCYCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.0129 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Cycle Network (CYC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCYC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.012901 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Cycle Network (CYC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCYC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.012912 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Cycle Network (CYC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCYC הוא $0.012953 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Cycle Network מחיר נוכחי $ 0.0129$ 0.0129 $ 0.0129 שינוי מחיר (24 שעות) +0.15% שווי שוק $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M אספקת מחזור 153.70M 153.70M 153.70M נפח (24 שעות) $ 31.84K$ 31.84K $ 31.84K נפח (24 שעות) -- המחיר CYC העדכני הוא $ 0.0129. יש לו שינוי של +0.15% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 31.84Kב 24 שעות. בנוסף, CYC יש כמות במעגל של 153.70M ושווי שוק כולל של $ 1.98M. צפה CYC במחיר חי

Cycle Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCycle Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCycle Network הוא 0.01289USD. היצע במחזור של Cycle Network(CYC) הוא 0.00 CYC , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.98M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.04% $ -0.000670 $ 0.01365 $ 0.01246

7 ימים -0.36% $ -0.007410 $ 0.02048 $ 0.01246

30 ימים -0.51% $ -0.01367 $ 0.0308 $ 0.01246 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Cycle Network הראה תנועת מחירים של $-0.000670 , המשקפת -0.04% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Cycle Network נסחר בשיא של $0.02048 ושפל של $0.01246 . נרשם שינוי במחיר של -0.36% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCYC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Cycle Network חווה -0.51% שינוי, המשקף בערך $-0.01367 לערכו. זה מצביע על כך ש CYC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Cycle Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה CYC בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Cycle Network (CYC) מודול חיזוי מחיר עובד? Cycle Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CYCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCycle Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CYC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Cycle Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCYC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCYC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Cycle Network.

מדוע CYC חיזוי מחירים חשוב?

CYC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם CYC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, CYC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של CYC בחודש הבא? על פי Cycle Network (CYC) כלי תחזית המחירים, המחיר CYC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 CYC בשנת 2026? המחיר של 1 Cycle Network (CYC) היום הוא $0.0129 . על פי מודול התחזית שלעיל, CYC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של CYC בשנת 2027? Cycle Network (CYC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CYC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של CYC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Cycle Network (CYC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של CYC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Cycle Network (CYC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 CYC בשנת 2030? המחיר של 1 Cycle Network (CYC) היום הוא $0.0129 . על פי מודול התחזית שלעיל, CYC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי CYC תחזית המחיר בשנת 2040? Cycle Network (CYC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CYC עד שנת 2040.